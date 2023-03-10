Sony Pictures’ın Jennifer Lawrence önderliğindeki komedi filmi ‘No Hard Feelings’in resmi fragmanı paylaşıldı. ‘Uslu Çocuklar’, ‘Kötü Öğretmen’ ve ‘Fi Tarihi’ gibi yapımların senaristliğini üstlenen Gene Stupnitsky’nin yönettiği film 23 Haziran 2023 tarihinde sinemaseverlerle buluşacak.

Lawrence filmde, kimsenin onun hakkında ne düşündüğünü umursamayan bir Uber şoförü olan Maddie’ye hayat veriyor. Baş karakterimiz Maddie, evini kaybetmek üzeredir ve arabasından başlayarak tüm malvarlığının elinden alınmasını talep eden bir mahkeme kararıyla karşı karşıya kalır.

Yeterli parayı nasıl elde edeceği hakkında hiçbir fikri olmayan Maddie, arkadaşının vesilesiyle bu sorundan kurtulmanın bir yolunu bulur. 19 yaşındaki utangaç oğulları Percy’nin üniversiteye gitmeden önce kabuğunu kırmasını isteyen çaresiz bir aile, onunla çıkacak bir kız aramaktadır.