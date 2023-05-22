“X-Men” serisi, “Açlık Oyunları”, “Umut Işığım” ve “Joy” gibi yapımlarla Hollywood’un aranan isimlerinden biri haline gelen Jennifer Lawrence, “Anatomy of a Fall” (Anatomie D’une Chute) filminin Cannes Film Festivali’ndeki prömiyerine katıldı. Kırmızı halıda marka elçisi olduğu Christian Dior markalı bir elbise tercih eden Lawrence, çok beğenildi.

Aynı zamanda yapımcılığını üstlendiği “Bread and Roses” belgeseli için Cannes’da bulunan oyuncunun ayakkabı tercihi ise gündem olmayı başardı.

Oscar ve Altın Küre dahil olmak üzere birçok kez kırmızı halıda düşme tehlikesi yaşayan 32 yaşındaki Lawrence bu sefer tercihini parmak arası terlikten yana kullandı. Oyuncunun kırmızı halıda terlik giymesi oldukça ilginç bulundu. Oscar kazandığı anda sahneye çıkarken yere düşen Lawrence’ın tedbir amaçlı terlik giydiği düşünülüyor.