Jennifer Garner Deadpool 3 filmi ile yıllar sonra bir kez daha Elektra rolünü karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bunun yanı sıra yeni filmden ilk kamera arkası görüntüler de paylaşıldı. Ryan Reynolds’ın canlandırdığı Wade Wilson karakteri Marvel Sinematik Evreni’ne yeni kostümü ile katılacak.

Marvel’ın sevilen anti-kahramanları arasında yer alan Deadpool’un 3. filminin çekimlerine İngiltere’de başlandı. Shawn Levy’nin yönetmenliğini yaptığı projeden ilk sahne arkası görselleri düştü. Bunun yanı sıra ilk defa Jennifer Garner’ın da kadroda Elektra rolüyle yer alacağı duyuruldu.

Garner Marvel suikastçısını ilk kez 20th Century Fox’un 2003 yapımı, başrolünde Ben Affleck’in yer aldığı Daredevil filminde canlandırdı. Film çok başarılı olmasa da, Garner’ın iki yıl sonra Elektra’da tek başına rol almasıyla bir spin-off ortaya çıkardı. Bu film de gişede başarılı olamadı ama Garner’ın o dönemde bir stüdyo çizgi roman filmini yöneten az sayıdaki kadından biri olması nedeniyle dikkate değerdi.