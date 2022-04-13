Ben Affleck ve Jennifer Lopez yıllar süren ayrılığın ardından yeniden birleşmişti. Çift, geçen hafta nişanlandıklarını da duyurunca gözler Ben Affleck’in eski eşi Jennifer Garner’a çevrildi. Oyuncunun çifti tebrik ettiğini “Çok uzun zamandır ayrılar ve onun bu konuda üzülmesi için hiçbir sebep yok.” ifadelerini kullandığı söylendi.

Ayrıca Jennifer Lopez ile Jennifer Garner arasındaki ilişkiye de dikkat çeken kaynak, “İki kadın hem anne hem de birey olarak birbirlerine saygı duyuyorlar. Çok sayıda görüşme yaptılar. Bu evlilik ile ömür boyu birbirlerinin ailelerinin bir parçası olacaklarını biliyorlar.”

HollywoodLife, çiftin çocuklarıyla beraber aile gibi olduklarını bu yüzden düğünlerinde çocukların ve hatta Garner’ın da olmasını istediklerini belirtti.

Kaynak, “Ben’in ailesinin bir parçası ve davet edilmemesi için hiçbir neden yok. Gidip gitmeyeceği ona kalmış. J.Lo ile oldukça yakınlaştı ve ikisi de konuşuyor. Bunun çocukları için önemli olduğunu biliyorlar” dedi.