Emmy ödüllü dizi ‘Friends‘te canlandırdığı Rachel rolüyle tanınan Jennifer Aniston, ilişkilere dair samimi açıklamalarda bulundu. Brad Pitt ile 2000-2005 yılları arasında ve Justin Theroux ile 2015-2018 yılları arasında evlilik yaşayan ünlü oyuncu, ebeveynlerinin boşanmasının kendi ilişkilerine etkisini itiraf etti.

Aniston, “Romantik bir ilişkinin içinde olmak benim için her zaman çok zor. Sanıyorum çok yalnız hissediyordum” dedi. 9 yaşındayken anne ve babası boşanan 54 yaşındaki oyuncu, “Sanırım ailemin ilişkisini görünce ‘Bunu ben de yaşamak istiyorum’ demedim” ifadelerini kullandı.

İlişkilerinde kimliğinden veya ihtiyaçlarından taviz verme düşüncesini hoş karşılamadığını belirten Jennifer Aniston, “Bir ilişkideyken olduğun kişiden veya ihtiyaçlarından taviz verme fikrini sevmiyordum bu nedenle ilişkileri nasıl yürüteceğimi bilmiyordum. Yalnız olmak her zaman çok daha kolaydı” şeklinde konuştu.

Başarılı oyuncuya kiminle uyuduğu sorulduğunda ise “Köpeğim. Uyuduğum tek kişi köpeğim” şeklinde cevap verdi.