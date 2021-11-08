Jeff Bezos’un sevgilisinin Leonardo DiCaprio’ya olan bakışları sosyal medyayı salladı

Dünyanın en zengin ikinci iş insanı olan Jeff Bezos, televizyon programı ve haber sunucusu sevgilisi Lauren Sanchez’i bir etkinlikte oyuncu Leonardo DiCaprio ile tanıştırdı. Sanchez’in sevgilisi Bezos’un yanında ünlü oyuncuya karşı olan tavırları dikkatlerden kaçmadı.

Sanchez’in, Dicaprio’ya hayran dolu bakışlar attığı ana ait video kısa sürede sosyal medyadan gündem konusu oldu. İkilinin sohbeti sırasında mahcubiyetini gizlemeye çalıştığı görülen Jeff Bezos, pek çok kullanıcı tarafından da tepki aldı. Twitter’dan paylaşılan video, aradan çok geçmeden milyonlarca kişi tarafından izlendi.