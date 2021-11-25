Sayısız silahlı çatışmalardan, bomba saldırılarından sağ çıkıyor, hatta canavarlarla dövüşüyor. Aksiyon filmleri denince akla gelen ilk isimlerden birisi Jason Statham. Oynadığı aksiyon filmlerinde süper kahramanlar kadar güçlü ve ölümsüz karakterlere hayat veren Jason Statham, oynadığı sahnelerle izleyicilere ‘Yok artık!’ dedirtiyor. Jason Statham’ın izleyenleri kendisine hayran bıraktığı heyecan ve aksiyon dolu filmlerini sizin için derledik.

Taşıyıcı (The Transporter) – 2002

Jason Statham’ın Frank Martin karakterine hayat verdiği film, ücret karşılığında taşıyıcılık yapan eski bir askerin hikayesini konu alıyor. Frank’in taşıyıcılıkta üç kuralı vardır: Anlaşmanın bozulmamalıdır, kim için çalıştığını sormaz ve taşıdığı paketi açmaz. Kurallarıyla taşıyıcılık yapan Frank’in, bir gün aldığı paket başını belaya sokar.

Tetikçi (Crank) – 2006

Jason Statham’ın Chev Chelios karakterine hayat verdiği filmde, tetikçi olan Chev Chelios bir gün uyandığında kendisine bir ilaç enjekte edildiğini öğrenir. Panzehiri zor bulunan bir ilaç enjekte edildiğini öğrenen Chelios’un hayatta kalmak için tek bir şeye ihtiyacı vardır: Adrenalin. 1 saat ömrü olan Chelios, ömrünü uzatmak için aksiyon dolu olaylara karışır.

Ölüm Yarışı (Death Race) – 2008

Eski bir otomobil yarışçısı Jensen Ames karakterine odaklanan filmde, işlemediği bir suç için hapse giren Jensen Ames, özgürlüğünü kazanmak için bir ölüm yarışına girer. Filmde, çöken ekonomiden sonra para kazanmak isteyen özel şirketler hapishaneleri para kazanmak için kullanmaya başlar. ‘Ölüm Yarışı’ ismiyle kuralları olmayan yarışlar düzenlenir ve suçlular ölümüne yarıştırılır. Bu yarışlara katılmak zorunda olan Jensen Ames, ya hapiste kalacak ya da bu kuralsız yarışları kazanarak özgürlüğünü kazanacaktır.

Meg: Derinlerdeki Dehşet (The Meg) – 2018

Jonas Taylor karakterine hayat veren Jason Statham, bu filmde tarih öncesinden kalma bir canavarı durdurmak için savaşır. Jonas Taylor, soyu tükendiği düşünülen 23 metrelik bir Megalodon köpekbalığı ile Pasifik Okyanusu’nda mücadele eder.

Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw (Fast and Furious: Hobbs and Shaw) – 2019

Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw, Başrollerini Dwayne Johnson ve Jason Statham’ın yer aldığı, Hızlı ve Öfkeli film serisinin spin-off filmidir. Jason Statham’ın Deckard Shaw karakterine hayat verdiği film, yıllarca birbirleriyle çatışma halinde olan Hobbs ve Shaw’ın insanlığı tehlikeye sokan bir güce karşı güçlerini birleştirerek birlikte hareket etmelerini konu alıyor.

BONUS: İntikam Vakti (Wrath of Man) – 2021

Aksiyon filmlerinin başarılı yıldızı Jason Statham, son olarak İntikam Vakti (Wrath of Man) filmiyle seyircilerle buluşacak. ‘H’ karakteriyle seyircilerin karşısına çıkacak olan Jason Statham’ın yeni filmi, oğlunun ölümüne neden olan kişilerden intikam almak isteyen güçlü ve varlıklı bir adamın hikayesini anlatıyor. İntikam Vakti (Wrath of Man) filmi bu cuma günü vizyona giriyor.