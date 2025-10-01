Ana öğretmeni C. R. Lama’nın geleneksel silsilesini takip ederek 40 yılı aşkın bir süredir Dzogchen ve Tibet Budizmi uygulayan, tercüme eden, öğreten bir Budizm öğretmeni olan James Low, birçok Avrupa ülkesinde düzenli olarak ders veriyor. Bununla birlikte çeşitli psikoterapi modellerinde eğitim gördü ve Londra’da süpervizyon ve öğretimi de içeren bir klinik uygulama geçmişine sahip. James Low’un Machig’in Yolu, Tatlı Sadelik ve Kıvılcımlar adlı üç kitabı Destek Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı.

Kıvılcımlar / James Low

Tibet Budizm’inin en eski okulu Nyingma’ya bağlı Khordong silsilesinin taşıyıcısı olarak yaklaşık 50 yıldır Dzogchen geleneğini öğreten Low, bu kitapta öğrencilerine aktardığı öğretilerden doğan içgörü parıltılarını modern okurun anlayabileceği yalın bir dille sunuyor. Kitap, kavramların ötesinde, doğrudan deneyimle açığa çıkan farkındalığa işaret ediyor ve okuru kendi varlığının özüne bakmaya davet ediyor.

Eserde, “Ben kimim?”, “Gerçek huzur nerede bulunur?”, “Zihin nedir?” gibi temel sorulara şiirsel ve meditatif yanıtlar veriliyor. James Low, okuyucuyu zihnin hareketli dalgalarının ardındaki değişmeyen açıklığa yönlendirerek; huzursuzluk, kaygı ve yanılsamaların ötesinde saf bir berraklığa işaret ediyor.

“Kıvılcımlar”, hem Budizm’e aşina olanlar hem de içsel dinginlik arayan yeni okuyucular için bir rehber niteliğinde. Kitap, hayatın karmaşası içinde kaybolanlara “şimdi ve burada” olmanın sadeliğini hatırlatıyor.

Machig’in Yolu / James Low

Bin yıl önce, Tibet’in sıradan bir köyünde, genç bir kızın nasıl davranması gerektiğine dair pek çok beklenti vardı. Bir haneyi çekip çevirme ve hayvanlardan elde edilen hiçbir şeyin ziyan olmamasını sağlama gibi vazifelerde eğitilme yolu, evlilik ve aile yaşamının temelini oluşturuyordu.

Fakat Machig, içinde farklı bir yaşama ilişkin derin bir manevi vizyon taşıyordu ve köy hayatında yaşadığı her deneyim, onu ait olduğu yerin yüksek tepeler olduğuna, mağaralarda yaşamaya ve hayatını meditasyon uygulamasına adamaya ikna etmişti. Machig’in en güzel ve meydan okuyucu dharma şarkılarından bazılarını içeren bu resimli kısa biyografi, onun vizyonunu gerçekleştirmek adına verdiği mücadeleyi anlatıyor.

Tatlı Sadelik / James Low

Destek Yayınları’ndan çıkan James Low’un “Tatlı Sadelik” adlı eseri, kadim Tibet Budizmi’nin en parlak kaynaklarından biri olan Doha Şarkıları’nı günümüz okuruna taşıyor. Bu eser; Mahasiddha olarak bilinen Aydınlanmış yogiler, Saraha, Tilopa, Naropa, Virupa, Maitripa ve Nagpopa’nın 8. ve 10. yüzyıllar arasında söyledikleri, zamana meydan okuyan **”Aydınlanma Şarkıları”**nı bir araya getiriyor. Sanskritçe’de Asta Doha Kosa, Tibetçe’de Do-Ha mDzod brGyad olarak bilinen bu koleksiyon, insan zihninin doğrudan deneyimle keşfini teşvik eden, sözlerin ötesine geçen öğretiler sunuyor.