Jahrein ve Rekkitz ekibi Twitch’le yollarını ayırıyor

Bazı yayıncıların üzerinden bit dolandırıcılığı ve kara para aklama gibi suçların işlendiği iddialarından sonra birçok yayıncı zor zamanlar yaşamaya başladı. Bu olaylardan sonra Jahrein ve Rekkitz ekibi Twitch platformuyla yollarını ayıracaklarını duyurdular.

Bırakmaya karar verdiler

Twitch’te kara para aklandığına dair iddialarla ilgili en çok ses çıkaran yayıncılardan Jahrein, yaptığı açıklamalarda kişisel verilere çok kolay bir şekilde başkaları tarafından ulaşılabildiğinin altını çizmişti.

Jahrein, Adal, Clumsykitty, ErenAktan, Purplebixi ve Toqtir’den oluşan Rekkitz ekibi, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla Twitch’i bırakmaya karar verdiklerini açıkladı.

Yayınlarına ara verecekler

Mayıs ayına kadar Twitch Türkiye ile sözleşmesi olan ekibin üyeleri yeni bir platforma geçecekleri süre zarfında yayınlarına ara vereceklerini açıkladı. Rekkitz ekibi, ayrılma sebebi olarak bir süredir Twitch’de muhatap bulamamalarını ve bununla beraber başka problemlerin de göz ardı edilmesini gösterdi. Onları bu kararı almak adına tetikleyen şeyin ise son yaşanan olaylar olduğunu söylenebilir.