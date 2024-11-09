Kökleri özgünlüğe dayanan ve kurucusu Sir William Lyons’un ifadesiyle, “Benzeri olmayan” Jaguar, tamamen yeniden tasarlanmış marka kimliğiyle bugünden itibaren yeni bir dönem başlatıyor. Benzersiz ve özgün olma anlayışını yeniden temellendiren yeni Jaguar dünyasının tüm yönlerini yaratıcı bir felsefe olarak “Coşkulu Modernizm” tanımlıyor. Yeni Jaguar’ın modern ve enerji dolu ruhunu temsil eden değişimler logo ve marka kimliğinden renklerine kadar, cesur ve sanatsal atılımları içeriyor.

Jaguar’ın Kreatif Direktörü, Baş Tasarımcısı Profesör Gerry McGovern, yeni Jaguar’ı şu sözlerle tanımlıyor: “Yeni Jaguar, Coşkulu Modernizm bakış açısıyla yeniden tanımlanmış bir marka. Her temas noktasında yaratıcı, cesur ve sanatsal. Benzersiz ve korkusuz. Bu, Jaguar’ın özünü yeniden yakalayan, onu, çağdaş kitlesiyle bir zamanlar çok sevilen değerlere geri döndüren yepyeni bir imaj. Jaguar’ı gelecek için yeniden ortaya çıkarıyoruz ve Jaguar topluluğunun hayatlarını zenginleştiren marka statüsünü geri kazandırıyoruz.”

Yeniden tasarlanan Jaguar markası, yeni, sofistike bir görsel dil aracılığıyla benzersiz karakterini ortaya koyan bir marka kimliğiyle dönüşüyor. Değişimin sembollerinin her birine yüklenen anlamlarla, marka değerlerini yansıtıyor ve gelecekte ne olacağına dair ipuçları sunuyor:

Jaguar’ın yeni sembolü; geometrik form, simetri ve sadelik gibi öğelerle güçlü bir modernizm vurgusunda bulunuyor. Canlı renkler, Jaguar’ın yeni marka kimliğinin temelini oluşturuyor ve markanın değerleri ile sanata olan bağlılığını yansıtıyor. Ton yapı taşları, ressamın paletinden ilham alarak birincil renkler olan sarı, kırmızı ve mavi ile şekillenirken, Jaguar’ın yeni kimliğinde doku ve hareketle hayat buluyor. Bu renkler, sanatın gücüyle Jaguar’ın estetik vizyonunu ortaya koyuyor.

Yeniden tasarlanan Jaguar “Leaper” logosu her zaman ileriye sıçrayarak, mükemmelliğin bir temsili ve markanın ayırt edici özelliği olarak görülüyor. Jaguar Genel Müdürü Rawdon Glover, “Böylesine küresel çapta tanınmış bir markayı geri getirmek için korkusuz olmamız gerekiyordu” derken şu ifadeleri kullanıyor: “Jaguar, geleneklere meydan okurken her zaman en iyi halindeydi. Bu felsefe, bugün yeni marka kimliğimizde görülüyor ve önümüzdeki aylarda daha da ortaya çıkacak. Bu, tam bir sıfırlama. Jaguar, özgünlüğünü geri kazanmak ve yeni bir nesle ilham vermek için dönüşüyor. Sonunda dünya Jaguar’ı göreceği için heyecanlıyım.”

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği Jaguar’ın bugün duyurulan dönüşümünün bir sonraki aşaması, 2 Aralık 2024’te (Türkiye saatiyle 3 Aralık) Amerika Birleşik Devletleri’nde Miami Art Week kapsamında, Tasarım Vizyon Konsepti’nin tanıtımıyla devam edecek. Jaguar, Miami’de Coşkulu Modernizm yaratıcı felsefesinin fiziksel yansımasını bir Tasarım Vizyonu Konsepti içinde yeni marka kimliği ile ilk kez fiziksel bir gösterimle sunacak. “Copy Nothing” iletişim stratejisinin ne anlama geldiğinin bu sofistike, belirgin ve beklenmedik ifadesi, Jaguar’dan gelecek korkusuz yaklaşımın bir ön izlemesi olacak. Jaguar’ın Miami’deki varlığı, tüm biçimleriyle sanatsal ifadenin savunuculuğunu ortaya koyacak. Jaguar, Miami Art Week’te, iki farklı lokasyonda titizlikle düzenlenmiş bir dizi galeri alanı aracılığıyla platformunu, felsefesini paylaşan yeni ve çığır açan sanatçılarla paylaşacak.