Jacquemus’un Pink 2 Holiday koleksiyon’un içerisinde mumlar, doldurulmuş hayvanlar, cam nesneler ve hatta bir bisiklet gibi öğeler oluşturmak için bir çok sanatçıve tasarımcı markalarla çeşitli işbirlikleri yaptı.

Diğer ürünler arasında CBD, ebegümeci ve sıfır şeker içeren köpüklü Fransız kaynak suyu ve tamamı pembe renkte çocuklar için sınırlı sayıda ikonik Jacquemus parçalarından oluşan bir kapsül koleksiyonu yapıldı.

Her ürünü 30 Kasım’dan itibaren yalnızca resmi Jacquemus e-ticaret sitesinde satışa sunuldu ve koleksiyon fiyatları 20 Euro ile 350 Euro arasında değişmekte. Çocuk koleksiyonunu, 3 ila 10 yaş arası çocuklar için mevcut olacak. Kova şapkalar, tişörtler, kapüşonlular ve daha fazlasında yer alacağı koleksiyondan parçalar;