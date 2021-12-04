Dünya markası Jacquemus, Paris’te otomat makinelerden ilham alınan bir butik açtı. Pembe renkteki “Le Bambino Long” ismini verdikleri yeni tasarım çantalarını tanıtmak için özel olarak tasarlanan ve sınırlı sürede açık olacak mağaza bugün halka açıldı. Otomat makinelerini andıran ve yeni model çantanın sunulduğu mağaza, bugünden itibaren 5 Aralık gecesine kadar aralıksız bir şekilde açık olacak.

Jacquemus‘ün resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımla duyurulan mağazaya, marka “Yeni çantamızı keşfetmeye gelin! Herkese açık!” açıklamasıyla herkesi mağazaya davet etti.