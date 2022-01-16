Ekonomi hakkındaki yorumuyla tepki çeken ve “Gerekirse simit yiyeceğiz” şeklindeki açıklamasıyla gündem olan şarkıcı Hülya Avşar, başka bir tartışmaya daha girdi.

Geçtiğimiz günlerde derin dekolteli sahne elbisesi giyen kadın şarkıcılara tepki gösteren ve “Sahneye külotla çıkmasınlar” diyen İzzet Yıldızhan’a Hülya Avşar’dan yanıt geldi.

Şarkıcı ve müzisyen Yıldızhan’ın dikkat çeken açıklamasının hatırlatılması üzerine 58 yaşındaki Avşar, “Sahne şov yeri zaten, ben çok beğeniyorum” İsteyen çıkabilir. Demokrası var.” şeklinde konuştu.

Konuşmasına devam eden Hülya Avşar, “O zaman girip sosyal medyadaki sanatçılara da bakmayacaklar. Bunlar saçma sapan şeyler. Böyle bir şey olabilir mi? Eğer demokrasi denen bir şey varsa, herkes istediği gibi davranır. Ben buna cevap vermek bile istemiyorum.” ifadelerini kullandı.