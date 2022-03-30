“Sisi” lakaplı Seyhan Soylu katıldığı bir televizyon programında “O tarihte İzzet Yıldızhan şöhreti olmayan, gece kulüplerinde, pavyonlarda sahne alan bir adamken, benim de çok ünlü olmuş olduğum yıllarda yaşamış olduğumuz bir ilişkiydi” sözlerini kullanarak İzzet Yıldızhan ile bir dönem aşk yaşadığını söyledi. Şarkıcı İzzet Yıldızhan, bu sözleri hakaret saydı ve Seyhan Soylu’ ya kendisine hakaret içerikli sözler söylediği gerekçesiyle dava açtı.

Seyhan Soylu şüpheli sıfatıyla Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek, savcıya ifade verdi. Savcıya verdiği ifadede Soylu’nun, “Magazin programında söylediğim sözler maksadını aşan sözler değildir. İzzet Bey 30 yıl önce yaşamış olduğumuz aşkla ilgili halen beni unutamamış olacak ki, konuyu başka bir noktaya getirmiş. Biz İzzet Bey’le büyük bir aşk yaşadık. O dönem İzzet hakkında öğrendiklerimden dolayı ayrılmak zorunda kaldık. Programda şarkıcı Gülşen’i ağır ithamlarla eleştiren İzzet Yıldızhan’ı hiciv sanatı ile ironik bir şekilde eleştirdim. Asla hakaret etmedim. Ona ne kadar kızsam da o geçmişte sevdiğim bir adamdı. Fakat hiçbir suçum olmadan şahsıma açılan bu davanın ilişkimizin ortaya çıkmasından mütevellittir. İzzet Yıldızhan’la aşk yaşadığıma dair açıklamalarım kesinlikle hakaret suçuna girmez. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, suçsuzum” dediği öğrenildi.