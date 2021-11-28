15. yüzyıldan bu yana, İspanya’daki baskıdan kaçan Sefaradlı Yahudilerin Osmanlı İmparatorluğu’na yerleştiği şehirlerden biri olan İzmir‘in Havra bölgesi, çok kültürlü yaşamın izlerini koruyor.

Bu sene üçüncüsü düzenlenen İzmir Sefarad Kültür Festivali, İzmir Musevi Cemaati Vakfı ve Konak Belediyesi sponsorluğunda gerçekleşecek. İzmir’in Sefarad kültürünü tanıtmak amacıyla yürütülen festivalde geziler, konserler düzenlenecek ve bu kültüre dair çeşitli sergiler ve film gösterimleri hazırlanacak.

İzmir Yahudi Mirası Projesi ve festival yöneticisi Nesim Bencoya, Anadolu ve İzmir’in mazisinde çok kültürlü bir hayat yaşandığını ve bu topraklardaki Müslüman, Yahudi ve Hristiyanların dostluk ve barış içinde yaşamlarını sürdürdüğünü belirtti.

Amacının yavaşça bitmekte olan bir kültürü yaşatmaya devam ettirmek olduğunu ifade eden Bencoya, İzmir Yahudi Mirası Projesi dahilinde Havra’nın etrafında yer alan 9 sinagogun koruma altına alındığını söyledi.