İzlenmesi gereken moda belgeselleri

Moda artık hayatımızın her noktasından karşımıza çıkan bir endüstri olmaya hızla devam ediyor. Sadece kıyafetlerden ibaret olmayan moda dünyası hakkında daha fazla bilgi edinmek için izleyebileceğiniz belgeselleri sıraladık. Modanın tarihçesinden en etkili kişilerine kadar bir çok farklı belgesel ile mode severlerin mutlaka izlemesi gereken belgesellere mutlaka göz atın.

IRIS

Moda ikonu Iris Apfel’in renkli dünyasını alatan 2015 yapımı belgesel. Apfel’in sanat, moda ve insanlarla ilgili vizyonunu kendi ağzından anlamamıza yardımcı olan yaratıcılık ve renklerle dolu fim.

“Lütfen, kendiniz için giyinin. İçinizden gelen ilhama kulak verin ve şansınızı deneyin. Öyle bir şey giyin ki “Ben buradayım” desin”- Iris Apfel

Diana Vreeland: The Eye Has To Travel

Harper’s Bazaar dergisinin efsane moda editörü Diana Vreeland’ın hayatını anlatan film, kendisinin modayı her yönüyle nasıl ileri taşıdığını anlatıyor. Farklı bir perspektife sahip olan Vreeland, moda dergi sektörünü başka bir boyuta taşırken yaşadığı maceraları anlatıyor.

“Tek gerçek zarafet akıldadır; eğer buna sahipsen, gerisi gerçekten ondan geliyor.” – Diana Vreeland

Franca: Chaos and Creation

Vogue İtalia’nın ikonik moda editörü Franca Sozzani modanın her zaman bir mesaj iletme amacıyla kullanılmasını savunurken sınırları zorlayan çekimleri ile moda dünyasına devrim niteliğinde yeni bir bakış açısı kazandırdı. Oğlu tarafından son zamanlarında bire bir röportaj niteliğinde çekilen siyah beyaz belgesel Vogue İtalia’nın nasıl siyasal bir kimliğe büründüğünü ve daha fazlasını anlatıyor.

“Moda, içinde yaşadığımız çağın bir aynasıdır. Dergi neden gerçeklikten kopsun?”– Franca Sozzani

House of Z

21 yaşında New York’un gözde tasarımcılarından biri olan Zac Posen’ın moda evini nasıl kurduğunu ve daha sonra nasıl bir başarı hikayesine dönüştürdüğünü anlatan bir film. Markasının hangi zorlukları aşarak ve yenilenerek tekrar itibar kazandığını anlatan bir başarı öyküsü.

“Çok fazla moda hatam var ama bu moda içinde olmanın bir parçası. Bence en çok hata yapan insanlar genellikle en iyi giyinenler.”– Zac Posen

Valentino: The Last Emperor

Efsane İtalyan moda tasarımcısı Valentino Garavani’nin kariyerini anlatan belgesel türü filmdir. Uzun zamandır moda dünyasının en önemli tasarımcılarından biri sayılan Garavani’nin kendi anlatımıyla hayatına göz gezdirmiş oluyoruz. Filmin ana konusu 50 yıllık hayat arkadaşı ve ortağı olan Giancarlo Giammetti ile olan ilişkisine yoğunlaşıyor.

“Sadece sana yaşadığını hissettiren kıyafetler giy.”– Valentino Garavani

Dior&I

2012 yılının Nisan ayında Dior’un baş tasarımcısı olarak seçilen Raf Simons, ilk koleksiyonuna sadece 8 hafta kala Dior’un yıllardır klasikleşmiş tarzını bozmadan kendi minimal bakış açısını couture tasarımlara empoze edebilecek mi? Dior ve Raf Simons gibi iki farklı dünyanın nasıl birleştiğini konu alan belgesel filmdir. Büyük bir mücadele içinde kendisini ifade etmeye çalışan Simons’ı daha yakından tanıyoruz.

“Eleştirilmeden hayran kalınamazsınız.”- Raf Simons