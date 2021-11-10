İzinsiz reklama 50 Bin Liralık Tazminat!

Verdiği kilolarla medyada isminden sık sık söz ettiren ünlü oyuncu Ümit Erdim şimdilerde Pilotluk eğitimi alarak, kariyer hedefini buraya yönlendiren ünlü oyuncu, Kendisinin waffle yerken çekilmiş bir görüntüsünü firmanın izinsiz reklam aracı olarak kullanması ise oyuncuyu kızdırmıştı. Waffle firmasına tazminat davası açan Erdim firmayla mahkemelik olmuştu. İşte olayın yeni detayları…

Erdim’in iddiasına göre waffle mekanının sahibinin ısrarı üzerine meknanın mutfağı giren oyuncu, firmaya ait önlüğü giyerek bir de video çekti. bir zaman sonra reklam panolarında söz konusu waffle markasının reklam yüzü gibi lanse edildiğini, Ümit Erdim‘in kendisinden izinsiz video ve fotoğrafların kullanıldığını gördü.

İstanbul Fikri Sınai Haklar ve Hukuk Mahkemesine gidip şikayetçi olan Erdim, fotoğraflarının kullanılmasının yasaklanmasını isteyerek tazminat davası açıp, kişilik haklarına saldırıldığını mahkemeye belirtti.

Firma sahibi verdiği ifadede, Ümit Erdim’in restorana geldiği gün mutfağa girip waffle yapmak istediğini, önlüğü giyip waffle’ın nasıl yapıldığını tarif eden video çekmek istediğini ileri sürdü. Erdim ise videoyu isteyerek çektirdiğini ama video ve görüntülerin reklam amaçlı kullanılacağını bilmediğini, billboardlarda resmini görünce şok yaşadığını söyledi.

Dün görülen davanın son duruşmasında tarafları avukatları temsil etti. Hakim davayı bitirdiğini açıklayarak firmanın 2017’den başlayacak yasal faizle Ümit Erdim’e 10 bin TL manevi, 40 bin TL maddi olmak üzere toplamda 50 bin TL tazminat ödemesine karar verdi. Görüntülerin izinsiz kullanılmasının kişilik haklarına saldırı olduğunu belirten mahkeme ayrıca firmanın görüntüleri artık kullanmadığını belirtti.