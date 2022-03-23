Doksanlı yılların popüler müzik grubu İzel-Çelik-Ercan’ın üyelerinden ünlü şarkıcı İzel Çeliköz, YouTube’de Armağan Çağlayan’ın sunumuyla yayınlanan Dur Bi’ Dinle programına konuk oldu. Eski grup arkadaşları hakkında konuşan İzel, Çelik Erişçi’ye olan kırgınlığından bahsetti. Yıllar önce Beyaz Show’a konuk oldukları yayına atıfta bulunan İzel, o dönemde yaşadıkları bir olayı ve küsme nedenlerini şu sözlerle anlattı:

“Yayından bir gün önce buluştuk. Ercan’ın evinde bir toplantı yapmak istedim. Bu programın ‘İzel-Çelik-Ercan birleşecek. Tekrar albüm yapacak’ algısını oluşturmamasını sadece İzel-Çelik Ercan’ı sevenlere 20 yıl sonra bir jest yapmak olmasını özellikle rica ettim. Yeni bir albüm belki o büyüyü bozar. Benim böyle bir düşüncem var. Ben sanki bu konuşmayı hiç yapmamışım gibi canlı yayında Çelik bir anda ‘Albüm yapsak hiç düşünmeden imzamı atarım’ dedi. Ben de ‘Yapmam’ diyemiyorum ‘Dün konuştuk’ diyemiyorum. Çelik o zaman bana bozulmuş. Sonrasında beni aramış. Duymamışım, aradığını da görmemişim. Bir gün Müge ve Gülşen’in yayınına konuk oldu. Bir baktım Çelik bana saydırıyor da saydırıyor. ‘Cacık olmaz’ diyor, bilmem ne diyor.”

“Bunlarda sıkıntı yok. Programda iş disiplinimi hedef alan ‘Söz verir gelmez’ gibi şeyler söylemesine çok bozuldum. Mevzu benim ekmeğimle oynama kısmına gelince darıldık. Sonra hatasını anladı bana şarkı verdi. Sonra bir gün telefonlarına bakmıyorum diye bir mesaj yazmış.. Sen 30 küsur yıldır bunları nasıl tuttun? O kadar güçlü bir hafızası var, zeki kültürlü… Çelik benim 30 yıllık arkadaşım. O kadar yıl bunları biriktirdin bana oynadın mı, yoksa darılmayayım diye mi söylemedin? Okuyunca şok geçirdim. Bir daha görüşmedim. Çelik ile konuşmuyorum. Şimdi karşıma çıksa boynuna sarılırım belki ama çok kalbimi kırdı.”