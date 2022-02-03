İstanbulluların özlediği gastronomi festivali ruhu 216 Street Fest ile geri dönüyor. Ataşehir’deki Bulvar 216’da 11-12-13 Şubat’ta gerçekleştirilecek festivalde; İstanbul’un sevilen restoranları ve şeflerinin hazırladığı tadımlık lezzetler, özel kokteyller ve workshop’lar ziyaretçilere keyif ve lezzet dolu 3 gün yaşatacak. 11 Şubat Cuma günü 16.00’da kapılarını açacak olan 216 Street Fest, 12 Şubat Cumartesi ve 13 Şubat Pazar günü ise 13.00 – 20.00 arasında ziyaretçilerini bekliyor.

216 Street Fest’te şehrin popüler restoran markaları sınırsız yemek sunacak. Sokak lezzetlerinden burgere, Uzakdoğu lezzetlerinden tatlı ve kahveye, sınırsız yemeğin yanı sıra iyi müzik de 216 Street Fest’te katılımcıları mutlu edecek. Restoranların standlarında imza ürünlerini katılımcılara sunacakları yemekler, workshop’lar, deneyimler, standup’lar ve müzik… Hepsi bilet fiyatına dahil!

14 Şubat Sevgililer Günü’nden hemen önce lezzetli bir şekilde aşk tazelemek isteyen çiftlere alternatif eğlenceler de bu festivalde.

HEM YEMEK HEM EĞLENCE

Birbirinden leziz yemeklerle birlikte Akustikhane Yeni Yerli Sanatçıları ile birçok sürpriz ismin her gün ayrı bir müzikal konsepte bürüneceği 216 Street Fest; katılımcılara hem leziz hem de keyifli anlar yaşatacak. Tuz Biber Show da festivalde son gösterisini tüm katılımcılara sunacaklar.

Katılımcılara özel düzenlenen workshoplar arasında ise kokteyl yapımı ve ünlü şef Eyüp Kemal Sevinç ile EKS Mutfak Barbekü Workshop’u yer alıyor.

YMRT Garden, EspressoMafia, Veganarsist, GastroMafia ile birlikte yepyeni bir mobil uygulama olan; özenle seçilmiş malzemeleri yıkanmış, doğranmış ve pişirmeye hazır halde evde deneyimleme imkânı sunan ‘Pişir‘ de festival katılımcıları arasında yer alıyor.

Festival programı

11 Şubat Cuma

Akustikhane Yeni Yerli Konserleri

İpek Yolyapan (DJ Performace)

Emiran (DJ Performace)

EKS Mutfak ile Barbekü Workshop

12 Şubat Cumartesi

Gökhan Yaşar (DJ Performace)

SoulGrinders (DJ &Sax)

EKS Mutfak ile Barbekü Workshop

CocktailMafia ile Kokteyl Workshop

AilaChef de Cuisine Kemal Can Yurttaş ile Sevgililer Günü Workshop

13 Şubat Pazar

DJ Erdinç Dündoğdu

Tuz – Biber (StandUp)

Esra Güner (Live & DJ Performance)

Eyüp Çelik (DJ Performance)

EKS Mutfak ile Barbekü Workshop

CocktailMafia ile Kokteyl Workshop

AilaChef de Cuisine Kemal Can Yurttaş ile Sevgililer Günü Workshop

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