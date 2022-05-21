Pınar Kanbak

Zodyağın en iletişimci burcu olan İkizler burçları iyi ki doğdunuz! Bir ay boyunca Güneş burcunuz için parlayacak. Zaman sizin zamanınız! 😊

Biraz burcunuz hakkında konuşalım mı? Bence en çok yanlış anlaşılan burçların başında İkizler geliyor? Neden mi yanlış anlaşılıyorsunuz? Çünkü hızlısınız! Hem düşünce hem hareket olarak insanlar size yetişemiyor. Ortamda bir düşünce üzerinde durulurken siz zihninizde o meseleyi çözmüş bir sonra ki meseleye çoktan geçmiş oluyorsunuz! Bu durum çevreniz tarafından yanlış değerlendirilebiliyor!

Hele ki içinizdeki öğrenme aşkı yok mu, hızınıza hız katıyor. Acaba hiçbir fikrinizin olmadığı bir konu var mı diye düşünmeden edemiyor insan. Bence olsa da çok iyi gizleyebilirsiniz. Çünkü iletişim yönünüz öyle kuvvetli ki hatta tüm medya, organizasyon ve iletişim işleri burcunuzun çatısı altında toplanıyor.

Yönetici gezegeniniz Merkür el ve kol koordinasyonu, zeka, kıvraklık, pratiklik, meraklı, yetenekli, hazırcevap, kurnaz olma gibi özelliklerin tümünü burcunuza vermiş. Tüm bu güzel yanların dışında eğer ki huzursuz, kararsız, daldan dala atlayan bir enerjiye bürünürseniz bilin ki burcunuzun negatif tarafına geçmişsinizdir demek! Çok yönlü ve enerjik taraftan hiç ayrılmadan yolunuzda ilerlemeye bakın sevgili İkizler Burçları!

Birkaç küçük bilgi ile sizi tanımaya devam edelim:

En uyumlu olduğunuz burçlar; Kova ve Terazi.

En zorlandığınız burçlar; Başak ve Balık.

Elementiniz; Hava.

Renginiz; Sarı ve turuncu.

Size iyi gelecek taşlar; Yeşim ve akik.

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