Ivana Sert virüsten kaçamadı!

Ünlü moda yorumcusu Ivana Sert, bugün sabah saatlerinde ‘nefes almakta zorluk çekme‘ şikayetiyle Maslak‘ta bulunan özel Hastaneye gitti. Ünlü modacı, hastanede yapılan tetkik ve test sonucunu görünce şoka girdi.

Hastaneden gelen haberlere göre; COVID-19 virüsüne yakalandığı tespit edilen 42 yaşındaki ünlü moda yorumcusu Ivana Sert, bu geceyi hastanede geçirerek, tedavi altına kalacağı söylendi. Sevenlerini bu haberle üzülürken İvana Sert’ten henüz resmi bir açıklama gelmedi.