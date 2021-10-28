Itziar Ituño Martínez: Burada Yaşayanlar Çok Şanslı

Geçtiğimiz günlerde rol aldığı “Grev” filminin ön gösterimi için İstanbul’a gelen Itziar Ituño Martínez, Snob Magazin’den Aynur Cihan ile yaptığı röportajda İstanbul için, “İnanılmaz güzel bir şehir. Burada yaşayanlar çok şanslı” dedi. İstanbul’a ikinci kez geldiğini söyleyen Itziar Ituño Martínez,15 yıl önce tatil yapmak amacıyla 5 günlüğüne İstanbul‘da bulunduğunu söyledi.

“Gazeteci arkadaşım aracı oldu”

Itziar Ituño Martinez teklifin gazeteci arkadaşı araclığıyla ona ulaştığını şu sözlerle anlattı: “Gazeteci dostum Orsola Casagrande aracılığıyla bana ulaştılar. Senaryoyu okuyunca ve rol arkadaşlarımı görünce teklifi severek kabul ettim.” Hem hikayenin, hem oynadığı karakterin teklifi kabul etmesinde etkisi olduğunu anlatan Itziar Ituño, “Filmde, İspanya’daki iç savaşın ortasında bulunan militan kadını canlandırdım. Bütün bunların bir araya gelmesi beni cezbetti” dedi.

Annemin dizisi “Fatmagül’ün Suçu Ne”

TV dizilerinde sürelerin uzun olduğunu, dizileri izlemek için zaman bulamadığını söyleyen Itziar Ituño, “Annemin dizisi ‘Fatmagül’ün Suçu Ne’. Annem pek çok Türk dizisini izliyor. Türk dizilerinin hastası” diyerek, annesinin Türk dizilerine olan hayranlığını dile getirdi. Itziar Ituño Martínez, ‘Grev‘ filminde rol alan oyuncular dışında tanıdığı Türk oyuncu olmadığını söyledi.

Tansel Öngel, Itziar Ituño Martinez ve Pelin Batu‘nun başrollerini paylaştığı, 1910 yılında yaşanan Osmanlı İmparatorluğu’nun en büyük genel grevini anlatan filmde, kötü çalışma koşullarına karşı kadınların birlikte direnişini konu alan film, 29 Ekim’de vizyona giriyor.