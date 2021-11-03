“Itır Esen’in hakkını yemiş gibi hissetim!”

2017 yılında Mıss Turkey yarışmasının olaylı birincisi Itır Esen olmuş fakat güzelin sosyal medya paylaşımları ve muhalifliği yüzünden tacı’nın elinden alınmış o yıllarda bu olay uzun süre ses getirmişti. Tacın elden alınması üzerine taç devir işlemleri yarışmada derece alan bir başka güzel Aslı Sümen’e verilmiş 2017 Mıss Turkey güzeli Itır Esen yerine 2. olan Aslı Sümen olmuştu.

Uzun yıllar sonra Aslı Sümen’den bir itiraf geldi; “Taç devredildikten sonra ‘Birisinin hakkını yemiş gibi hissettim‘. Tacın bana verileceğini ilk duyduğumda biraz sustum, hata kala kaldım. çevremdekiler bana “sevinsene” dediler. Ancak ben 1 ay sonra Çin’e gittiğimde iyi ki de bu olmuş diyebildim” dedi.