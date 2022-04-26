Dünyaca tanınan İtalyan oyuncu Monica Bellucci, “Maria Callas: Mektuplar ve Anılar” isimli oyunu sergilemek için İstanbul’a geldi. İstanbul’da yaptığı iki gösterinin ardından Londra’ya dönen oyuncu, orada Arda Sayıner’in sorularını yanıtladı.

“Gergedan Mevsimi” isimli film için daha önce de İstanbul’da bulunan yıldız, 10 yıl sonra tekrar geldiği bu şehre hayranlık duyduğunu belirterek, “Gelecekte İstanbul’a yerleşebilirim. Bu kısacık ziyarette bile şehrin yaşanacak bir yer olduğunu hissettim. Detaylı ve uzun gezmek için kesinlikle tekrar geleceğim. Türk sanatseverlerin müzikale ilgisi kadar yıllar sonra geldiğim İstanbul’daki pozitif değişimi görmek de bir o kadar mutluluk verdi.” dedi.