İtalyan Modelden İlkay Gündoğan’a Sürpriz Kutlama

Premiere Lig takımlarından Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan 31. yaşına yeni sevgilisi Sara Arfaoui ile girdi. İtalyan Model, başarılı futbolcu için sürpriz bir parti düzenledi. Sara Arfaoui, sevgilisi ile partide çekilen kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Model Sara Arfaoui, futbolcu Gündoğan ile fotoğrafların sosyal medyadan “Doğum günün kutlu olsun aşkım. En iyi arkadaşım ve en iyi fotoğrafçı” notuyla paylaştı.

İtalyan model geçtiğimiz aylarda İstanbul’a gelip bir hafta boyunca şehri gezmişti.