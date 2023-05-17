Ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, Canale 5’te yayınlanan ‘Verissimo’ adlı programın konuğu oldu. Sunucu Silvia Toffanin’in sorularını seyirci karşısında cevaplayan Altınbilek’in, ailesiyle beraber çekilmiş fotoğraflarının yer aldığı videoyu izlerken duygusal anlar yaşadığı görüldü.

‘Bir Zamanlar Çukurova’ dizisinde başrol oynayan Hilal Altınbilek, “İtalya’da bir projede yer almak ister misiniz?” sorusuna, “Çok isterim” diyerek cevap verdi. Bunun üzerine sunucu Toffanin, “İtalya seni kollarını açarak bekleyecek çünkü zaten seni çok seviyo” şeklinde karşılık verdi.

Önümüzdeki yıl da programa katılması için davet alan 32 yaşındaki oyuncu, Milano’da Verissimo’nun çekimleri tamamlandıktan sonra aynı gün içerisinde Güney Amerika’ya uçmuş, Meksika ve Panama’da hayranlarıyla buluşmuştu.