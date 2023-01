Türkiye’deki oyunculuk kariyerini bırakıp İtalya’da oyunculuğa devam eden ünlü oyuncu Can Yaman, İtalyanların sevgisini her geçen gün kazanmaya devam ediyor. Oynadığı dizilerde büyük bir hayran kitlesine ulaşan yakışıklı oyuncu Can Yaman yaptığı yardımlarla da adından söz ettiriyor.

Geçen yıl Temmuz ayında kendi adını taşıdığı parfüm serisi çıkartan Can Yaman, İtalyanlar tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandı. İlk günden parfümleri yok satan Can Yaman, parfüm satışlarından elde ettiği 90 bin Euro’luk geliri, Roma’daki bebek hastanelerine bağışlayarak İtalyan halkının takdirini kazandı. Yakışıklı oyuncu için “Bu yardım sever adamın heykeli dikilsin” denildi.

Geçtiğimiz aylarda kurduğu ‘Can Yaman Dor Children’ isimli yardım derneğiyle de birçok çocuğa yardım eden ünlü isim, Ukrayna’da çıkan savaş nedeniyle İtalya’ya yerleşen Down Sendromlu çocuklar için cebinden tam 150 bin Euro verdiği öğrenildi. İtalyanlar Can Yaman için, “Bu yardımsever adamın heykeli dikilsin” yorumunu yaptı. Bu örnek davranışa sosyal medyadan övgüler yağarken pek çok kişi, ‘Türkiye’de hasta çocuk yok tabii…” diyerek Can Yaman’a tepki gösterdiler.

İlginizi çekebilir: