İsveç diyeti, 6 günden az yapılmayan ve maksimum 13 gün ile sınırlı olan bir diyet türüdür. Günlere göre değişmekle birlikte günlük 1000 kalorinin altında yiyeceğin tüketildiği İsveç diyeti, halk arasında bu isimle anılsa da dünya çapında “Rigshospitalet Diyeti” adıyla biliniyor. Diyet 13 günden fazla 6 günden kısa süreli uygulanmamalı. 3 ay içinde diyet tekrar edilmemeli. Günde en az 2 litre su içilmeli. Diyet boyunca kahve-çay ve meşrubat gereğinden fazla tüketilmemeli. Aynı gün içinde öğle ve akşam yemeklerinin yeri değiştirilebilir. Diyet listesi ağır gelirse diyeti 6. günde kesip 3 ay sonra 6 gün daha uygulayabilirsiniz.
İSVEÇ DİYETİ KİLO VERDİRİR Mİ?
Diyetin kurallarına tam olarak uyulduğunda 13 günün sonunda 5- 15 kilo arasında kilo kaybı görüldüğü söyleniyor. Ancak bu durum tahmin edebileceğiniz gibi kişiden kişiye büyük farklılıklar gösteriyor. Diyeti uygulayanların yaşı, kilosu, gün içinde yaptığı faaliyetler, metabolizma hızı gibi birçok değişken kilo verme sonucunu etkiler.
13 günlük: İsveç diyeti listesi
İsveç diyeti 1. gün
Sabah: 1 fincan kahve, 1 adet küp şeker
Öğlen: 2 adet haşlanmış yumurta, 1 porsiyon haşlanmış ıspanak, 1 domates
Akşam: 200 gram biftek, zeytinyağlı ve limonlu yeşil salata
İsveç diyeti 2. gün
Sabah: 1 fincan kahve, 1 adet küp şeker
Öğlen: 1 dilim salam, 100 gram yoğurt
Akşam: 200 gram biftek, yeşil salata, 1 adet meyve
İsveç diyeti 3. gün
Sabah: 1 fincan kahve, 1 adet küp şeker, 1 dilim kızarmış ekmek
Öğlen: Haşlanmış ıspanak, 1 adet domates, 1 adet meyve
Akşam: 2 adet haşlanmış yumurta, 1 dilim salam, yeşil salata
İsveç diyeti 4. gün
Sabah: 1 fincan kahve, 1 adet küp şeker, 1 dilim kızarmış ekmek
Öğlen: 1 adet haşlanmış yumurta, 1 adet rendelenmiş havuç, 25 gram yağsız beyaz peynir
Akşam: 2 dilim portakalın suyu, 100 gram yoğurt
İsveç diyeti 5. gün
Sabah: 1 adet büyük rendelenmis havuç (limonlu)
Öğlen: Haşlanmış yağsız balık (200 gram, limonlu ve tereyağlı)
Akşam: 200 gram biftek, salata ve brokoli
İsveç diyeti 6. gün
Sabah: 1 fincan kahve, 1 adet küp şeker
Öğlen: 2 adet haşlanmış yumurta, 1 adet büyük rendelenmiş havuç
Akşam: 200 gram derisi alınmış tavuk, salata
İsveç diyeti 7. gün
Sabah: Şekersiz çay
Öğlen: 200 gram ızgara et, 1 adet taze meyve
Akşam: Hiçbir şey
İsveç diyeti 8. gün
Sabah: 1 fincan kahve, 1 adet küp seker
Öğlen: 2 adet haşlanmış yumurta, 1 porsiyon haşlanmış ıspanak, 1 adet domates
Akşam: 200 gram biftek, zeytinyağlı ve limonlu yeşil salata
İsveç diyeti 9. gün
Sabah: 1 fincan kahve, 1 adet kesme şeker
Öğlen: 1 dilim salam, 100 gram yoğurt
Akşam: 200 gram biftek, yeşil salata, 1 adet meyve
İsveç diyeti 10. gün
Sabah: 1 fincan kahve, 1 adet küp şeker, 1 dilim kızarmış ekmek
Öğlen: Haşlanmış ıspanak, 1 adet domates, 1 adet meyve
Akşam: 2 adet haşlanmış yumurta, 1 dilim salam, yeşil salata
İsveç diyeti 11. gün
Sabah: 1 fincan kahve, 1 adet küp şeker, 1 dilim kızarmış ekmek
Öğlen: 1 adet haşlanmış yumurta, 1 adet rendelenmiş havuç, 25 gram yağsız beyaz peynir
Akşam: 2 dilim portakalın suyu, 100 gram yoğurt
İsveç diyeti 12. gün
Sabah: 1 adet büyük rendelenmis havuç (limonlu)
Öğlen: 200 gram haşlanmış yağsız balık (limonlu ve tereyağlı)
Akşam: 200 gram biftek, salata ve brokoli
İsveç diyeti 13. gün
Sabah: 1 fincan kahve, 1 adet küp şeker
Öğlen: 2 adet haşlanmış yumurta, 1 adet büyük rendelenmiş havuç
Akşam: 200 gram derisi alınmış tavuk, salata