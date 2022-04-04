İsveç diyeti, 6 günden az yapılmayan ve maksimum 13 gün ile sınırlı olan bir diyet türüdür. Günlere göre değişmekle birlikte günlük 1000 kalorinin altında yiyeceğin tüketildiği İsveç diyeti, halk arasında bu isimle anılsa da dünya çapında “Rigshospitalet Diyeti” adıyla biliniyor. Diyet 13 günden fazla 6 günden kısa süreli uygulanmamalı. 3 ay içinde diyet tekrar edilmemeli. Günde en az 2 litre su içilmeli. Diyet boyunca kahve-çay ve meşrubat gereğinden fazla tüketilmemeli. Aynı gün içinde öğle ve akşam yemeklerinin yeri değiştirilebilir. Diyet listesi ağır gelirse diyeti 6. günde kesip 3 ay sonra 6 gün daha uygulayabilirsiniz.

İSVEÇ DİYETİ KİLO VERDİRİR Mİ?

Diyetin kurallarına tam olarak uyulduğunda 13 günün sonunda 5- 15 kilo arasında kilo kaybı görüldüğü söyleniyor. Ancak bu durum tahmin edebileceğiniz gibi kişiden kişiye büyük farklılıklar gösteriyor. Diyeti uygulayanların yaşı, kilosu, gün içinde yaptığı faaliyetler, metabolizma hızı gibi birçok değişken kilo verme sonucunu etkiler.

13 günlük: İsveç diyeti listesi

İsveç diyeti 1. gün

Sabah: 1 fincan kahve, 1 adet küp şeker

Öğlen: 2 adet haşlanmış yumurta, 1 porsiyon haşlanmış ıspanak, 1 domates

Akşam: 200 gram biftek, zeytinyağlı ve limonlu yeşil salata

İsveç diyeti 2. gün

Sabah: 1 fincan kahve, 1 adet küp şeker

Öğlen: 1 dilim salam, 100 gram yoğurt

Akşam: 200 gram biftek, yeşil salata, 1 adet meyve

İsveç diyeti 3. gün

Sabah: 1 fincan kahve, 1 adet küp şeker, 1 dilim kızarmış ekmek

Öğlen: Haşlanmış ıspanak, 1 adet domates, 1 adet meyve

Akşam: 2 adet haşlanmış yumurta, 1 dilim salam, yeşil salata

İsveç diyeti 4. gün

Sabah: 1 fincan kahve, 1 adet küp şeker, 1 dilim kızarmış ekmek

Öğlen: 1 adet haşlanmış yumurta, 1 adet rendelenmiş havuç, 25 gram yağsız beyaz peynir

Akşam: 2 dilim portakalın suyu, 100 gram yoğurt

İsveç diyeti 5. gün

Sabah: 1 adet büyük rendelenmis havuç (limonlu)

Öğlen: Haşlanmış yağsız balık (200 gram, limonlu ve tereyağlı)

Akşam: 200 gram biftek, salata ve brokoli

İsveç diyeti 6. gün

Sabah: 1 fincan kahve, 1 adet küp şeker

Öğlen: 2 adet haşlanmış yumurta, 1 adet büyük rendelenmiş havuç

Akşam: 200 gram derisi alınmış tavuk, salata

İsveç diyeti 7. gün

Sabah: Şekersiz çay

Öğlen: 200 gram ızgara et, 1 adet taze meyve

Akşam: Hiçbir şey

İsveç diyeti 8. gün

Sabah: 1 fincan kahve, 1 adet küp seker

Öğlen: 2 adet haşlanmış yumurta, 1 porsiyon haşlanmış ıspanak, 1 adet domates

Akşam: 200 gram biftek, zeytinyağlı ve limonlu yeşil salata

İsveç diyeti 9. gün

Sabah: 1 fincan kahve, 1 adet kesme şeker

Öğlen: 1 dilim salam, 100 gram yoğurt

Akşam: 200 gram biftek, yeşil salata, 1 adet meyve

İsveç diyeti 10. gün

Sabah: 1 fincan kahve, 1 adet küp şeker, 1 dilim kızarmış ekmek

Öğlen: Haşlanmış ıspanak, 1 adet domates, 1 adet meyve

Akşam: 2 adet haşlanmış yumurta, 1 dilim salam, yeşil salata

İsveç diyeti 11. gün

Sabah: 1 fincan kahve, 1 adet küp şeker, 1 dilim kızarmış ekmek

Öğlen: 1 adet haşlanmış yumurta, 1 adet rendelenmiş havuç, 25 gram yağsız beyaz peynir

Akşam: 2 dilim portakalın suyu, 100 gram yoğurt

İsveç diyeti 12. gün

Sabah: 1 adet büyük rendelenmis havuç (limonlu)

Öğlen: 200 gram haşlanmış yağsız balık (limonlu ve tereyağlı)

Akşam: 200 gram biftek, salata ve brokoli

İsveç diyeti 13. gün

Sabah: 1 fincan kahve, 1 adet küp şeker

Öğlen: 2 adet haşlanmış yumurta, 1 adet büyük rendelenmiş havuç

Akşam: 200 gram derisi alınmış tavuk, salata