Haftanın filmleri (27 Ocak 2023)

Her hafta olduğu gibi bu hafta da haftanın filmleri listesiyle karşınızdayız… Türkiye’de sinema salonlarında bu hafta ikisi yerli olmak üzere toplam 6 film vizyona giriyor. Kansere karşı verdiği mücadeleyle hafızalarda yer alan Neslican Tay’ın hikayesini anlatan “Demir Kadın: Neslican”, animasyon sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen “Çizmeli Kedi: Son Dilek” ve Yönetmenliğini Nicolas Bedos’un üstlendiği “Maskeli Balo” bu haftanın dikkat çeken filmlerinden…

İşte vizyona giren haftanın filmleri (27 Ocak 2023) listemiz…

Demir Kadın: Neslican

Kansere hastalığına karşı verdiği müthiş mücadele ile hafızalara kazınan fakat 2019 yılında yaşamının yitiren Neslican Tay’ın hikayesini ele alan Demir Kadın: Neslican filmi haftanın en çok dikkat çeken filmi.

Naz Çağla Irmak, Deniz Uğur, Mesut Akusta, Zeynep Elçin, İlker Aksum, Özge Sezince Varley, Şeyma Peçe, Yurdaer Okur, Meral Çetinkaya ve Nisa Sofiya Aksongur’un rol aldığı filmin yönetmenliğini Özgür Bakar üstlendi.

Uçak (Plane)

Gerard Butler ve Mike Colter’in başrollerini paylaştığı “Uçak”, gerilim ve aksiyon meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

Jean-François Richet’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, Gerard Butler’in kaptan pilot Brodie Torrance’ı canlandırdı.

Ainbo: Amazon’da Büyük Macera

“Ainbo: Amazon’da Büyük Macera”nın yönetmen koltuğuna Jose Zelada ve Richard Claus oturdu.

Yapım, Amazon’un kalbinde yaşayan genç ve cesur bir kız Ainbo’nun, yaşadığı cennet ormanın yok edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalması nedeniyle hayvan dostlarıyla yuvasını korumak için giriştiği macerayı konu ediyor.

Maskeli Balo

“Maskeli Balo” filminin dünya prömiyeri, yarışma dışı gösterildiği Cannes Film Festivali’nde gerçekleştirilmişti.

Yönetmenliğini Nicolas Bedos’un üstlendiği Maskeli Balo filminde Pierre Niney, Isabelle Adjani, François Cluzet, Marine Vacth, Emmanuelle Devos ve Laura Morante rol aldı. Fransız yapımı film, bir kaza sonucu kariyeri sonlanan bir dansçının, Fransız Riviera’sında geçimini sağlayan eski bir sinema yıldızıyla tanışmasının ardından değişen hayatına odaklanıyor.

Çizmeli Kedi: Son Dilek

Animasyon sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen “Çizmeli Kedi: Son Dilek”i, Januel Mercado ve Joel Crawford yönetti.

Film, kötülüğüyle nam salmış Dilek Yıldızı’nı bulmak için Kara Orman’a doğru maceraya çıkan Çizmeli Kedi’nin, eski ortağı ve düşmanı Yumuşak Pati Kitty’den yardım istemek zorunda kalması sonrası gelişen olayları anlatıyor.

İfrit-i Cin

Ertuğrul Yüreklikul’un yönettiği “İfrit-i Cin”, haftanın yerli korku filmi olarak beyaz perdedeki yerini alacak.

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