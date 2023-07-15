Quentin Tarantino, şimdiye kadar yapılmış en iyi film hakkında açıklamalarda bulundu. Usta yönetmen, Steven Spielberg’ün yönettiği gişe rekorları kıran Jaws’ın favorisi olduğunu dile getirdi.

Bu bariz sinema hayranlığı, ister istemez yönetmenin filmler hakkındaki görüşlerini farklı ortamlarda, özellikle de podcast’lerde sık sık dile getirmesine neden oluyor. Son olarak Roger Avary ile birlikte ReelBlend podcast’inde yer aldı ve filmler hakkında konuşmak için dördüncü kez sahneye çıktı. Yönetmene, program esnasında tüm zamanların en iyi filmi olarak hangi yapımı gördüğü soruldu. Tarantino da birçoğunun hemfikir olduğu, birçoğunun da katılmadığı kesin ve açıklayıcı olan bir cevap verdi.

“Bence Jaws şimdiye kadar yapılmış en iyi film. Belki en iyi sinema filmi olmayabilir ama en iyi gişe filmi olduğu bir gerçek. O filmdeki nadide havayı verebilen başka filmler de var. Ama bir film olarak, o havayı Jaws’tan daha iyi veren olmadı. Jaws’tan ‘daha iyisi’ yoktur. Şimdiye kadar yapılmış en iyi filmdir. Ve çoğu filmin Jaws’tan önce ne kadar kötü zamanlanmış olduğunu gösteriyor.”