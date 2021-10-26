İşte Squid Game Dizisinin Bilinmeyenleri

1: Senaryo ilk yazıldığında Ji-young erkek olarak düşünülmüş daha sonra ise iki kadının daha çok etki yaratılacağı düşünüldüğü için karakter değiştirilmiş.

2: Hwang Donk-hyuk, senaryoyu aslında 10 yıl önceden yazmış. Fakat diziyi çekebilmek için aradığı sponsoru bulmakta zorluk çekmiş.

3: Squid Game, Jung Ho-yeon (Sae-byeok) ilk rol aldığı diziymiş.

4: Hwang Dong-hyuk (dizinin yönetmeni) küçükken dalgona şekerini dizideki teknik gibi şekerin arkasını yalayarak şekerdeki objeyi çıkardığını söylüyor. Bunun efsanevi bir metot olduğunu da ekliyor.

5: Ölen oyuncuların koyulduğu tabutlar, Gi-hun‘nun kızına verdiği hediye kutusuna benzer yapılmış. Benzerliğin amacı hayattaki ikinci şansı sembolize etmesiymiş.

6: Dizinin Sanat Yönetmeni Chae Kyung-sun, yatakları ranza yapma fikrini “büyük balık küçük balığı yer” mantalitesiyle düşünerek, ranzaların en üstünde kalan kişi daha güçlüdür algısını yaratmaya çalışmıştır.

7: Dizide, oyuna giderken kullandıkları ikonik merdiven sahnesi, M.C Escher‘in ‘taş baskısı’ olarak tasarladığı merdivenlerden ilham alınarak hazırlanılmış. Stüdyo, 100 kişiyi barındırabilecek kapasiteye sahipmiş.