Panik atak hakkında bilinmesi gerekenleri Uz. Dr. Seda Yavuz anlattı. Panik atak aniden ortaya çıkan ve zaman zaman ön görülemeyen şekilde tekrarlayan, kişiyi dehşet içinde bırakan yoğun sıkıntı ya da korku nöbetleridir.

Kişiler bu nöbetleri çoğu zaman ‘kriz’ olarak adlandırır. Her panik atak geçiren kişi panik bozukluk hastası değildir. Yaşam boyu en az bir panik atak geçirme olasılığı yüzde 10 olarak bulunmuştur. Panik atak pek çok ruhsal hastalıkta ortaya çıkabilir. Panik bozukluk kendiliğinden ve beklenmedik panik ataklarla giden bir kaygı bozukluğudur.

Kimler risk grubunda?

-Birinci derece akrabalarında panik bozukluk ya da başka anksiyete bozukluğu olanlar.

-Sıkıntılı, telaşlı, aceleci, mükemmeliyetçi kişilik özellikleri olanlar

-Alkol ya da başka bağımlılık yapan maddelere yatkınlığı olan veya bağımlılığı olanlar

-Geçmişinde panik atak, sosyal fobi veya diğer anksiyete bozukluklarından biri ya da depresyon geçirmiş olan kişiler

-Sürekli baskı altında olanlar

-Düşünce ve duygularını yeterince dışarıya yansıtmayan isteklerini sürekli ,bastıran kişiler

-Kaçıngan kişilik yapısına sahip olanlar

-Aşırı hırslı, başarı odaklı, başarısızlıklarda kendini suçlayan bir yapıya sahip olan kişiler