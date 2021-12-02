Başrollerinde Dwayne Johnson, Ryan Reynolds ve Gal Gadot’un yer aldığı ‘Red Notice’ filmi yeni bir rekor kırdı. Red Notice filmi Netflix tarihinin en çok izlenen filmi oldu. 12 Kasım’da yayınlanan film, daha önce Netflix tarihinin en büyük açılış yapan filmi olmuştu.

Red Notice 328,8 milyon izlenme saati ile daha önce 282 milyonluk izlenme saati ile lider olan Bird Box filmini geçerek listenin başına yerleşti. Film ayrıca 94 ülkede en iyi 10 film listesinde de yer alıyor.

Filmin başrol oyuncuları Dwayne Johnson, Ryan Reynolds ve Gal Gadot, filmin başarısını sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımla kutlayarak mutluluklarını dile getirdi.

İşte oyuncuların sosyal medya hesaplarında yaptıkları o paylaşımlar…

Dwayne Johnson:

Ryan Reynolds:





Gal Gadot: