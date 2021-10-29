İşte Netflix Türkiye’nin Kasım programı
Dijital yayın platformu Netflix kütüphanesine yeni eklediği içeriklerle kullanıcılarına yeni dizlerini izletecek.
İşte Netflix Türkiye’nin Kasım 2021 programı:
Claus Ailesi (The Claus Family)
Yayın tarihi: 1 Kasım
Büyükbabasının beklenmedik sırada hastalanması sonrası Jules, ailesinin gizlediği büyülü geleneği öğrenir. Jules Noel kutlamasını sevmemesine rağmen Noel kutlamasını kurtarabilecek tek kişi kendisidir
Amerika’nın Nazileri Sorguladığı Gizli Kamp (Camp Confidential: America’s Secret Nazis)
Yayın tarihi: 2 Kasım
Amerika’da gizli bir kampta Yahudi askerler Nazi savaş esirlerini sorguladığı belgesel kampta yaşanan olayları anlatıyor. İsrail yapımı belgesel 2. dünya savaşı meraklıları için vazgeçilmez.
Dolandırıcılığın Efendileri (Lords of Scam)
Yayın tarihi: 3 Kasım
Çevrecilerin ilgi ile izleyeceği Fransız yapımı suç belgeseli, karbon kotası ile dolandırıcılık yapan suç çetesinin birbirine düşmesini konu alıyor.
The Harder They Fall
Yayın tari: 3 Kasım
Idris Elba, Zazie Beetz, Jonathan Majors gibi isimlerin yer aldığı film kanun kaçağı Nat Love’ın azılı düşmanı Rufus Buck’ı alt etmek için verdiği mücadeleyi işliyor.
Amina
Yayın tarihi: 4 Kasım
Nijerya’nın 16. yüzyılda Zazzau bölgesinde yaşayan Amina’nın hayatını konu alan yapım gerçek bir hayat hikayesinden uyarlandı.
Bir Polis Filmi (A Cop Movie)
Yayın tarihi: 5 Kasım
Meksika polis teşkilatının yozlaşmasını konu alan film iki polisin yaşadığı deneyimleri anlatıyor.
Glória 1. Sezon
Yayın tarihi: 5 Kasım
Portekiz dizisi 1960’ların sonunda Soğuk Savaş sırasında pek çok sır saklayan bir radyoda çalışan imtiyazlı bir mühendisi konu alıyor.
Love Hard
Yayın tarihi: 5 Kasım
Romantik komedi türündeki film flört uygulamaları etrafında şekillenen bir hikayeyi anlatıyor ve başrollerde Nina Dobrev’le Darren Barnet’i ekranlara getiriyor.
Aşk Benim Soyadım (Meenakshi Sundareshwar)
Yayın tarihi: 5 Kasım
Hindistan yapımı romantik komedi, iş nedeniyle ayrı yaşamak zorunda kalan yeni evli bir çifti anlatıyor.
Kulüp 1. Sezon
Yayın tarihi: 5 Kasım
Türk yapımı olan, 1950’lerin İstanbul’unun kozmopolit kültürünü ekranlara taşıyan dizide Gökçe Bahadır, Asude Kelebek, Barış Arduç gibi oyuncuların yer aldı.
Biz Büyüyemedik (We Couldn’t Become Adults)
Yayın tarihi: 5 Kasım
Japonya yapımı film 40’lı yaşlarındaki bir adamın geçmiş ilişkilerini değerlendirken yitip giden umutları üzerine düşünmesini konu alıyor.
Sıfırdan Zirveye (Zero to Hero)
Yayın tarihi: 5 Kasım
Gerçek bir hikayeden uyarlanan film rekortmen paralimpik sporcu So Wa-wai ve annesini anlatıyor.
Arcane 1. Sezon
Yayın tarihi: 7 Kasım
Oyun dünyasında geçen animasyon dizi Arcane izleyicilere yepyeni bir deneyim sunuyor.
Swap Show: Dash for Cash 1. Sezon
Yayın tarihi: 9 Kasım
Netflix’in yeni reality show’u ABD’deki popüler radyo programı Swap Shop’a dayanıyor.
Hayvanların Sırları (Animal) 1. Sezon
Yayın tarihi: 10 Kasım
Hiç görülmemiş görüntülere yer veren doğa belgeselini Bryan Cranston, Rahida Jones, Rebel Wilson gibi isimler seslendiriyor.
Siyah Beyaz (Passing)
Yayın tarihi: 10 Kasım
1920’lerin New York’unda beyaz olarak kabul edilen eski bir çocukluk arkadaşıyla yolları kesişen siyahi bir kadının dünyası altüst olur.
7 Tutsak (7 Prisoners)
Yayın tarihi: 11 Kasım
Brezilya yapımı film insan kaçakçılığının kıskacından kurtulmaya çalışan bir genci anlatıyor.
Aşkta Yalan Yok (Amor Con Fianza) 1. Sezon
Yayın tarihi: 11 Kasım
Yalanın bedelinin çok ağır olduğu, güveninse para kazandırdığı reality show’da 6 çift ekranlara gelecek.
Red Notice
Yayın tarihi: 12 Kasım
Aksiyon ve macera türündeki merakla beklenen filmde Dwayne Johnson, Ryan Reynolds ve Gal Gadot başrolleri paylaşıyor.
Yalanlar (Lies and Deceit)
Yayın tarihi: 15 Kasım
İspanyol dizisi kendisine tecavüz ettiğini iddia eden bir cerraha karşı adalet arayan bir edebiyat öğretmenini anlatıyor.
Christmas Flow 1. Sezon
Yayın tarihi: 17 Kasım
Fransa yapımı romantik dizide bir hiphop yıldızıyla azimli bir gazeteci birbirlerine aşık olur. İkilisinin arasındaki farklarsa dizinin gerilim noktasını oluşturuyor.
İşaretli Yerden Kesin (Tear Along the Dotted Line) 1. Sezon
Yayın tarihi: 17 Kasım
Arkadaşlarıyla şehir dışına çıkan Romalı bir çizgi roman sanatçısı vicdanını temsil eden armadilloyla hayatının gidişatı ve muhtemel bir aşk üzerine kafa yorar.
Beni Çok Sev
Yayın tarihi: 19 Kasım
Türk izleyicilerin beklediği bir diğer film ise Sarp Akkaya, Ercan Kesal ve Songül Öden’in yer aldı. Türkiye yapımı olan drama türündeki film çok izlenmesi bekleniyor.
Super Crooks
Yayın tarihi: 25 Kasım
Anime uyarlaması dizi, dolandırıcı Johnny Bolt’un son bir soygun için yeni bir ekibi bir araya getirmesini anlatıyor.