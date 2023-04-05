Milletvekili aday adayı ünlüler…

Seçime sayılı günler kala partiler de milletvekili aday listelerini hazırlıyor. Listelerde yer almak için birbirinden ünlü isimlerde başvuruda bulundu. Hangi ünlü hangi partiden aday adayı oldu? İşte milletvekili aday adayı ünlüler…

Mehmet Aslantuğ – TİP

Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ, en son TRT’deki dizisinden ayrılmasıyla konuşulmuştu. Aslantuğ, Türkiye İşçi Partisi (TİP)’nden gelen milletvekili adaylığı teklifini kabul ederek başvuruda bulundu.

Candan Erçetin – CHP

Ünlü şarkıcı Candan Erçetin, CHP’den milletvekili adaylığı başvurusunda bulundu.

İlyas Salman – TKP

Yeşilçam’ın usta oyuncularından İlyas Salman, TKP’den milletvekili aday adayı oldu.

Davut Güloğlu – Yeniden Refah Partisi

Uzun bir süredir sessizliğiyle dikkat çeken ve çok konuşulan şarkılar yapamayan Karadenizli şarkıcı Davut Güloğlu, Yeniden Refah Partisi’nden milletvekili aday adayı oldu.

İbrahim Tatlıses – AKP

Neredeyse her seçimde siyaset için şansını deneyen ve AKP’den başvurular yapan İbrahim Tatlıses yine şaşırtmayarak AKP’den milletvekili adaylığı başvurusunda bulundu.

Ünal Karaman – İYİ Parti

Eski futbolcu ve teknik direktör Ünal Karaman İYİ Parti Konya milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu.

Hulki Cevizoğlu – AKP

Bir süredir muhalif gazeteci kimliğinden sıyrılan ve bu yüzden eleştirilerin hedefi olan gazeteci Hulki Cevizoğlu, AKP’den milletvekili aday adayı oldu. Cevizoğlu’na sosyal medyadan çok fazla tepki yağdı.

Filiz Taçbaş – CHP

Sinema ve dizi oyuncusu aynı zamanda da eski millî tenisi olan Filiz Taçbaş, CHP’den milletvekili adaylığı başvurusunda bulundu. Taçbaş; Mahallenin Muhtarları, Arka Sokaklar ve Çukur dizileriyle geniş kitlelere ulaşmıştı…

Sırrı Süreyya Önder – Yeşil Sol Parti

Senarist ve oyuncu Sırrı Süreyya Önder siyasete geri dönüyor… Bir döneme damga vuran siyasetçilerin başında gelen 24 ve 25’inci dönem milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Yeşil Sol Parti’nin İstanbul Milletvekili adayı oldu.

Faik Öztürk – İYİ Parti

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman’ın hayat arkadaşı Faik Öztürk, Elazığ İyi Parti İl Başkanlığına başvuru yaptı ve milletvekili aday adayı oldu.

Onur Akın – CHP

CHP ve Kılıçdaroğlu ile ilgili şarkılar yapan ve CHP ile yakınlığı bilinen müzisyen Onur Akın CHP’den milletvekili aday adayı oldu.

İrfan Değirmenci – TİP

Gazeteci ve sunucu İrfan Değirmenci, TİP’den milletvekili aday adayı oldu.

Kerem Fırtına – Yeşil Sol Parti

Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği rol ile tanınan ünlü oyuncu Kerem Fırtına, HDP’nin önerisi ile Yeşil Sol Parti’den milletvekili aday adayı oldu!

Mehmet Ali Çatal – CHP

Sosyal medya fenomeni Mehmet Ali Çatal, CHP’den milletvekili aday adayı oldu. Çatal’ın çizdiği karikatürler birçok dergide yayınlandı. Şimdilerde ise çektiği videolarla sosyal medya platformu TikTok’ta 400 bin, YouTube’da ise 180 bin takipçiye sahip bir yayıncı. Ayrıca 4 kitabı bulunuyor.

Gökhan Zan – İYİ Parti

Eski futbolcu Gökhan Zan, İYİ Parti’den milletvekili adaylığı başvurusunda bulundu.

Elif Buse Araç – CHP

Spor spikeri Elif Buse Araç, CHP’den milletvekili adaylığı başvurusunda bulundu.

Serhat Özcan – TİP

Oyuncu Serhat Özcan TİP’ten milletvekili aday adayı olacağını açıkladı.

Arif Kocabıyık -İYİ Parti

Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, İYİ Parti’den milletvekili aday adayı oldu.