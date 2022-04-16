Mayıs ayında para konusunda rahatlayacak burçlar arasında siz de olabilirsiniz. Hangi bur kariyerde zirve yapacak? Burçların aşk ve para durumu ne olacak? gibi soruları merak eden astroloji severler bu haberimizi okumadan geçmesin.

İşte Mayıs ayında para konusunda feraha kavuşacak, zengin olacak o şanslı burçlar…

Boğa burcu: Güçlü bir kariyer döngüsü

Yıllardır çalışmanızın sonucunu 2022 yılının mayıs ayında alacaksınız. Yıpratıcı bir iş sürecinden geçen boğalar Mayıs ayında gayrimenkul yatırımı yapacaklar. Otomobil ya da ev alacak olan Boğalar karşılarına çıkacak olan fırsatları iyi değerlendirmeliler. Güçlü bir kariyer döngüsü içerisine giren Boğa burçları, emin ve akıllı manevralara 2022 yılının en karlı burçları arasına girebilirler. Mayıs ayının ortalarına doğru büyük bir atak yapacak olan Boğa burçları zirveyi görecekler. Satürn’ün 10. evlerinde geçmesiyle başarı merdivenlerini çifter çifter çıkacaklar. Bundan dolayı Mayıs ayına çok dikkat etmeliler Yanlış kararlar iflasın eşiğine de getirebilirler.

İkizler burcu: Zirve çok yakın!

“Nerede hareket orada bereket” derler işte İkizler burcu içinde en hareketli ay başladı. İş yerinde terfi alacakları gibi yüksek paralar kazanmanın da kapısını aralıyorlar. 2 Mayıs’tan sonra alacakları bir karar hayatlarının 10 yılını planlayacak. Özellikle yeni bir iş kurmak ya da sektör değiştirmeyi düşünler bunun için en kritik ay Mayıs ayı. Alacağınız karar ay sonunda zirveyi yaşatabilir size.

Koç burcu: Bol kazançlı ve bereketli bir ay

Koç burcu, Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında alınan kararların meyvesini Mayıs ayında yiyecek. En yakın arkadaşları tarafından kendisine gelecek ortaklık teklifini düşünmelerini öneririz. Çünkü işin sonunda büyük paralar kazanabilirsiniz. Bunun yanı sıra liderlik vasfından dolayı işlerin kontrolünü eline alacak olan Koçlar, piyasanın patronu olabilirler. Bol kazançlı ve bereketli bir aya girecek olan Koç burçları önlerine gelen fırsatları iyi değerlendirmeli. Çok sayıda iş fırsatı yakalayacakları bir döneme giren Koçlar, bu işin altından güçlü çıkacaklar.