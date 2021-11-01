İşte Kim Kardashian’ın yeni aşkı

Kanye West ile evlilikleri boyunca skandala doymayan Kim Kardashian, kocasından ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açtı. 41 yaşındaki Kim Kardashian‘ın , 27 yaşındaki Pete Davidson ile aşk yaşadığı dedikoduları yayılmaya başlamıştı. Bu dedikodular ise, bir eğlence parkında beraber eğlenmeye gitmeleri ve bunun üzerine objektiflere yakalanmalarıyla ortaya çıkmıştı.





O sırada orada olan People dergisi, eğlence parkında bulunan ve ikiliyi gören kişilerin, birbirlerini sık sık öptüklerini, gece boyunca el ele dolaştıklarını ve birlikte çok iyi vakit geçirdiklerini söylemişlerdi. Çifte, Kim Kardashian‘ın kardeşi Khloe Kardashian ve Travis Berker de eşlik etmişti.

Canlı Yayında Dudak Dudağa

Saturday Night adlı televizyon programına katılan ikili, oynadıkları Aladdin ve Jasmin karakterlerinin skecinde birbirlerini canlı yayında öptü. Aslında uzun zamandır tanışan çiftin, televizyon programındaki skeçten sonra yakınlaştıkları da konuşulanlar arasında.