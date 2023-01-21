Aile dizisinin çekimlerine devam eden Kıvanç Tatlıtuğ bu hafta gıda zehirlenmesi nedeniyle zor günler geçirdi.

Yediği tavuktan dolayı zehirlendiği anlaşılan yakışıklı oyuncu dün de iyileştiğini düşünerek Reşadiye’deki çiftlik sahnelerine gitmişti.

Ancak kendisini iyi hissetmeyen oyuncu evine gidip bir süre daha dinlendi.

Bugün de dinlenen Tatlıtuğ, ilaçlarını kullandı.

Tatlıtuğ’un Serenay Sarıkaya, Nejat İşler ve Nur Sürer gibi dev isimlerle kamera karşısına geçtiği Ay Yapım imzalı “Aile” dizisinin setine çıkması bekleniyor.