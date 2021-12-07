‘Harry Potter 20. Yıldönümü: Hogwarts’a Dönüş’ 1 Ocak 2022’de HBO Max’te prömiyer yapacak.

‘Harry Potter 20. Yıldönümü: Hogwarts’a Dönüş’ isimli yaklaşan Harry Potter buluşması özel bölümünün ilk fragmanının yayınlanmasının ardından, 50 saniyelik tanıtım videosuyla, Daniel Radcliffe (Harry Potter), Rupert Grint (Ron Weasley) ve Emma Watson (Hermione Granger), Robbie Coltrane (Hagrid), Matthew Lewis (Neville Longbottom) ve Mark Williams (Arthur Weasley) birlikte dönüşleri doğrulanmış oldu.

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