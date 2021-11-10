İşte Hakan Ural’ın son durumu

Kanal D’de yayınlanan ‘Neler Oluyor Hayatta’ programının sunucularından Hakan Ural’ın, geçtiğimiz günlerde Covid-19’a yakalandığı duyurulmuştu. Dün hakkında ‘yoğun bakıma kaldırıldı’ haberleri çıkan Hakan Ural’ın, sağlık durumunun son haliyle ilgili açıklama programdaki partneri Nur Tuğba Namlı’dan geldi.

Nur Tuğba Namlı, bu sabah canlı yayında Hakan Ural’ın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Namlı yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Merak ettiğinizi biliyorum. Açıklama beklediğinizi de biliyorum. Her gün güncelliyoruz. Hakan’ın sağlık durumu ile ilgili merak edilecek hiçbir şey yok. Daha önce yinelediğim gibi diğer haberlere lütfen itibar etmeyin. Sağlık durumu gayet iyi. Sadece tedavi ve tedbir amaçlı hastanede. Birkaç gün bizden uzak ama en kısa sürede bizlerle olacak. Maalesef böyle yalan yanlış haberler dolaşıyor. Her gün söylesek de, her gün ‘hayır böyle değil, şöyle’ desek de yinelemek zorunda kalıyoruz maalesef.”