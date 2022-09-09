Sinema severler tarafından merakla beklenen haftanın filmleri ile karşınızdayız… İzlediğiniz filmleri tekrar izlemeye başlayıp yeni filmler bulamıyorsanız bu haftanın korku ve gerilimin bol olduğu yeni filmlerini sizler için sıraladık.
İşte sinema sevenlerin merakla beklediği, 9 Eylül 2022 Cuma itibariyle vizyona girecek filmler…
Acil İniş
Tür: Aksiyon, Dram, Gerilim
Süre: 2 saat 18 dakika
Haftanın filmleri arasında en dikkat çekenlerden biri olan Acil İniş, bir uçuş sırasında tespit edilen terör olayının ardından yaşananları konu alıyor. KI501 sefer sayılı uçakta terör saldırısı olacağı haberi yayılırken gizemli şekilde gerçekleşen bir ölümün sonrasında yaşananları sizi filmin içine çekecek.
Evdeki Düşman: Başlangıç
Tür: Korku, Gerilim
Süre: 1 saat 39 dakika
Rusya’da kapatıldığı akıl hastanesinden kaçarak ABD’ye gelip zengin bir ailenin kayıp kızlarının yerine geçen Lena’nın hikayesini anlatan bu film, ses getiren korku filmleri ‘Lanetli Çocuk’ ve ‘İçimdeki Şeytan’ın yepyeni devam filmi. Korku severler bu film için hafta sonuna bilet ayırabilir.
Arthur Rambo
Tür: Dram
Süre: 1 saat 27 dakika
İnsanların sevgisini kazanan başarılı yazar Karim D. ya da sosyal medyada nefret dolu mesajlar yayınlayıp hedeflerini gözünden vuran Arthur Rambo. Kendisi için iki farklı kimlik yaratan yazarın sosyal medyadaki kimliğe açığa çıkarsa neler olur? Konusuyla günümüz sosyal medya hayatına bakış atan film, yeni jenerasyonun dikkatini çekecektir.
Kya’nın Şarkı Söylediği Yer
Tür: Dram, Gerilim
Süre: 2 saat 5 dakika
Haftanın filmleri arasında en dikkat çeken bir başka film Kya’nın Şarkı Söylediği Yer. Çocukken ailesiz kalıp kendi başına büyüyen bir kadının hikayesini anlatan bu film, izleyicilere dram ve gerilimi aynı anda sunuyor. On yaşında ailesiz kalıp bataklıkta yaşamayı öğrenen Kya, hakkında söylenenler gibi vahşi bir kız olmadığını Tate ile tanışıp şiir yazmayı öğrenince anlar. Tate’in terkedilişiyle yüzleşip sonrasında onu öldürmekle suçlanan Kya’nın sürükleyici hikayesi bu filmde.
Hafir: Karanlık Mezar
Tür: Korku
Süre: 1 saat 13 dakika
Film çalıştığı maden şirketi tarafından toprak numunesi almak için İstanbul’dan Zonguldak’a gelen nadir ve ailesinin yeni evinde başlarına gelen korkunç olayları konu ediniyor. Gün geçtikçe içinden çıkılmaz bir hal durumuna gelen bu sıra dışı olayları çözmeye çalışan Nadir yaşadıkları evle ilgili öğrendiği bilgiler sonrasında ailesi ile aralarındaki bağ daha da güçlenir.
Annis Ölüm Gecesi
Tür: Korku
Süre: 1 saat 35 dakika
Arkeolog olan Canan Düzce’de bulunan Prusiasad Hypium Antik Tiyatro kazısı sırasında bulduğu lanetli yüzüğü takarak gerilim dolu olaylar yaşamaya başlar. Bu sırada çevresinde olan insanlar da olayı çözmeye çalışır. Canan ile birlikte bu gerilim dolu olaylara şahit olmaya hazır mısınız?
Ah Be Birader
Tür: Komedi
Süre: 1 saat 48 dakika
İki farklı hayatlara sahip olan iki kardeşin hikayesini konu alan bu filmin karakterlerinden biri ,yeraltı dünyasında sevilip, sayılan, adamları ile tefecilik yapan ve piyasada asla parasını bırakmayan Orhan, bir diğeri ise kendisine sakin bir hayat seçen, beyaz yakalı olarak çalışan, çekingen bir adam olan Ali’dir. Kız arkadaşına evlenme teklifi etmek için yüzük bakmaya giden ve kendini bir soygunun ortasında bulmasıyla ağabeyi Orhan’dan yardım isteyen Ali ikilisinin renkli olaylarına şahit olmak isteyebilirsiniz.
Tavşan Okulu: Çılgın Yumurtalar
Tür: Animasyon, Aile
Süre: 1 saat 16 dakika
Bahar Bayramı’nı yok etmeye çalışanlara karşı mücadele veren tavşanlar Max, Emmy ve arkadaşları, Leo ve tilkileri durdurmak için Bilge öğretmenleri Bayan Hermione’nin yardımıyla dövüş tekniğinde uzmanlaşmaya çalışırlar. Kahramanların macera dolu mücadelesi bu hafta sizlerle.
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