Sinema severler tarafından merakla beklenen haftanın filmleri ile karşınızdayız… İzlediğiniz filmleri tekrar izlemeye başlayıp yeni filmler bulamıyorsanız bu haftanın korku ve gerilimin bol olduğu yeni filmlerini sizler için sıraladık.

İşte sinema sevenlerin merakla beklediği, 9 Eylül 2022 Cuma itibariyle vizyona girecek filmler…

Acil İniş

Tür: Aksiyon, Dram, Gerilim

Süre: 2 saat 18 dakika

Haftanın filmleri arasında en dikkat çekenlerden biri olan Acil İniş, bir uçuş sırasında tespit edilen terör olayının ardından yaşananları konu alıyor. KI501 sefer sayılı uçakta terör saldırısı olacağı haberi yayılırken gizemli şekilde gerçekleşen bir ölümün sonrasında yaşananları sizi filmin içine çekecek.

Evdeki Düşman: Başlangıç

Tür: Korku, Gerilim

Süre: 1 saat 39 dakika

Rusya’da kapatıldığı akıl hastanesinden kaçarak ABD’ye gelip zengin bir ailenin kayıp kızlarının yerine geçen Lena’nın hikayesini anlatan bu film, ses getiren korku filmleri ‘Lanetli Çocuk’ ve ‘İçimdeki Şeytan’ın yepyeni devam filmi. Korku severler bu film için hafta sonuna bilet ayırabilir.

Arthur Rambo

Tür: Dram

Süre: 1 saat 27 dakika

İnsanların sevgisini kazanan başarılı yazar Karim D. ya da sosyal medyada nefret dolu mesajlar yayınlayıp hedeflerini gözünden vuran Arthur Rambo. Kendisi için iki farklı kimlik yaratan yazarın sosyal medyadaki kimliğe açığa çıkarsa neler olur? Konusuyla günümüz sosyal medya hayatına bakış atan film, yeni jenerasyonun dikkatini çekecektir.

Kya’nın Şarkı Söylediği Yer

Tür: Dram, Gerilim

Süre: 2 saat 5 dakika

Haftanın filmleri arasında en dikkat çeken bir başka film Kya’nın Şarkı Söylediği Yer. Çocukken ailesiz kalıp kendi başına büyüyen bir kadının hikayesini anlatan bu film, izleyicilere dram ve gerilimi aynı anda sunuyor. On yaşında ailesiz kalıp bataklıkta yaşamayı öğrenen Kya, hakkında söylenenler gibi vahşi bir kız olmadığını Tate ile tanışıp şiir yazmayı öğrenince anlar. Tate’in terkedilişiyle yüzleşip sonrasında onu öldürmekle suçlanan Kya’nın sürükleyici hikayesi bu filmde.

Hafir: Karanlık Mezar

Tür: Korku

Süre: 1 saat 13 dakika

Film çalıştığı maden şirketi tarafından toprak numunesi almak için İstanbul’dan Zonguldak’a gelen nadir ve ailesinin yeni evinde başlarına gelen korkunç olayları konu ediniyor. Gün geçtikçe içinden çıkılmaz bir hal durumuna gelen bu sıra dışı olayları çözmeye çalışan Nadir yaşadıkları evle ilgili öğrendiği bilgiler sonrasında ailesi ile aralarındaki bağ daha da güçlenir.

Annis Ölüm Gecesi

Tür: Korku

Süre: 1 saat 35 dakika

Arkeolog olan Canan Düzce’de bulunan Prusiasad Hypium Antik Tiyatro kazısı sırasında bulduğu lanetli yüzüğü takarak gerilim dolu olaylar yaşamaya başlar. Bu sırada çevresinde olan insanlar da olayı çözmeye çalışır. Canan ile birlikte bu gerilim dolu olaylara şahit olmaya hazır mısınız?

Ah Be Birader

Tür: Komedi

Süre: 1 saat 48 dakika

İki farklı hayatlara sahip olan iki kardeşin hikayesini konu alan bu filmin karakterlerinden biri ,yeraltı dünyasında sevilip, sayılan, adamları ile tefecilik yapan ve piyasada asla parasını bırakmayan Orhan, bir diğeri ise kendisine sakin bir hayat seçen, beyaz yakalı olarak çalışan, çekingen bir adam olan Ali’dir. Kız arkadaşına evlenme teklifi etmek için yüzük bakmaya giden ve kendini bir soygunun ortasında bulmasıyla ağabeyi Orhan’dan yardım isteyen Ali ikilisinin renkli olaylarına şahit olmak isteyebilirsiniz.

Tavşan Okulu: Çılgın Yumurtalar

Tür: Animasyon, Aile

Süre: 1 saat 16 dakika

Bahar Bayramı’nı yok etmeye çalışanlara karşı mücadele veren tavşanlar Max, Emmy ve arkadaşları, Leo ve tilkileri durdurmak için Bilge öğretmenleri Bayan Hermione’nin yardımıyla dövüş tekniğinde uzmanlaşmaya çalışırlar. Kahramanların macera dolu mücadelesi bu hafta sizlerle.

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