8 Nisan 2022 Cuma günü vizyona giren, birbirinden farklı ve ilgi çekici konulara sahip 11 filmin olduğu ” Haftanın Filmleri” listemizle karşınızdayız. 4’ü yabancı 11 film vizyonda.

Her şey Her yerde Aynı Anda

Yönetmen: Daniel Scheinert, Daniel Kwan

Senarist: Daniel Scheinert, Daniel Kwan

Oyuncular: Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis, James Hong

Her şey Her Yerde Aynı Anda filminin konusu: Kocasıyla yıllar önce Çin’den Amerika’ya göç edip yeni bir hayata başlayan Evelyn, yaşayabileceği alternatif hayatlarla bağlantılı diğer evrenleri keşfederek, tek başına tüm evrenleri kurtarması gereken çılgın bir maceraya sürüklenir.

Kirpi Sonic 2

Yönetmen: Jeff Fowler

Senarist: Patrick Casey, Josh Miller

Oyuncular: Ben Schwartz, Idris Elba, Colleen O’Shaughnessey

Kirpi Sonic 2 filminin konusu: “Kirpi Sonic 2”, yaşananlardan sonra Tom’un yanında kalan Sonic’in, bu kez yanında daha güçlü bir silahla karşısına çıkan Dr. Robotnik ile yeni mücadelesini anlatıyor.Sonic, Green Hills’e yerleştikten sonra gerçek bir kahraman olmak için gereken özelliklere sahip olduğunu göstermek için sabırsızlanır. Dr. Robotnik, bu kez yeni ortağı Knuckles ile birlikte medeniyetleri yok etme gücüne sahip olan bir zümrüdün arayışıyla geri döndüğünde kendini kanıtlamak için eline fırsat geçer. Sonic, yardımcısı Tails’le bir olup birlikte zümrüdü yanlış ellere düşmeden bulmak üzere maceraya atılırlar.

Kendinden Kaçak

Yönetmen: Levent Türkan

Senarist: Cüneyt İnay

Oyuncular: Fatih Yasin, Atakan Özyurt, Bilal Hancı

Kendinden Kaçak filminin konusu: Atakan, Fatih ve Bilal bilgisayar bağımlısı ve bu tutkuları yüzünden hayatı kaçıran üç gençtir. Oyun oynarken eve giren çıkan insanlardan bile haberleri olmadığı için yakınlarında meydana gelen bir hırsızlık suçu üzerlerine kalır ve hapse girerler. Gençler kendilerine bir komplo kurulduğunu düşünürler. Hapishane müdürü Arif’in baskıları, hapishane ortamı ve mahkumlar üstlerine üstlerine gelir. Baktılar ki olmayacak kaçmaya ve kendilerine kurulan komployu açığa çıkarmaya karar verirler. Birkaç başarısız denemenin ardından kaçarlar fakat kaçtıkların kaçacaklarına pişman olurlar. Kafalarındaki sorulara cevaplar buldukça kahrolurlar. Çünkü hiçbir şey düşündükleri gibi değildir.

Bir Dilek Tut

Yönetmen: Meta Akkuş

Senarist: Avni Tuna Dilligil, Meta Akkuş

Oyuncular: Altan Erkekli, Vildan Atasever, İhsan Berk Aydın

Bir Dilek Tut filminin konusu: Yaşadıkları yerde çok güzel ve mutlu bir hayatı olan Kaan bir gün ailesinin İstanbul’a taşınacağını öğrenir. Bu haber onu üzer. Arkadaşlarını ve çok sevdiği kürek takımını bırakmak istemez. Bir şey yapıp bu yolculuğu durdurmalıdır. Sonunda çareyi teyzesinin hediye ettiği kitapta bulur. “Bir dilek tut” isimli kitap sayesinde nasıl dilek tutacağını, saflığın ve iyi kalpliliğin tılsımını keşfeder. Kitap ona bambaşka ufuklar açar. Hiç hayal etmediği bir dünyanın kapısı açılır. Küçük bir çocuğun dünyasında iyiliğin ve evrensel düzenin gerçekçi bir beklenti, ile temellendirildiği zamana hitap eden bir değerler eğitimi filmidir, ve büyüsel isteklerin hayatın içindeki yerini Gerçekçi bir şekilde anlamlandıran, eğitici ve öğretici bir filmdir. Modern çağın en büyük ihtiyacı olan karakter eğitiminde kritik noktalara dokunan bir karakter eğitimi filmidir denilebilir. 12 yaşında ki Berke’nin okulda akran zorbalığına karşı hayal gücünü geliştirerek sevgi ile bununla baş etme macerasıdır.

Düşler Fabrikası

Yönetmen: Tonni Zinck, Kim Hagen Jensen

Senarist: Soren Grinderslev Hansen, Kim Hagen Jensen

Oyuncular: Emilie Koppel, Alberte Winding, Rasmus Botoft

Düşler Fabrikası filminin konusu: Rüyaların renkli dünyasında macera dolu bir yolculuğa hazır mısınız? Sınırsız hayal gücüne sahip bir çocuk, bir gün düşlerin nasıl yapıldığını keşfederse neler olur? Hayalperest Minna kardeşini kurtarmak istediğinde kendisini tam da bu düşlerin yapıldığı yerde, sevimli rüya yapıcıların olduğu bambaşka bir diyar olan DÜŞLER FABRİKASI’ nda bulur. Çok sevilen Oscar’lı animasyon TERS YÜZ (INSIDE OUT)’de olduğu gibi DÜŞLER FABRİKASI bizi çocukların rüya evreninde heyecan dolu bir serüvene çıkartıyor.

Komplo

Yönetmen: Tarik Saleh

Senarist: J.P. Davis

Oyuncular: Chris Pine, Ben Foster, Gillian Jacobs

Komplo filminin konusu: Hayatı boyunca diplomat olmak istemiş olan Michael’ın hayali, dünyayı daha güzel bir yer haline getirmek ve ülkeler arasındaki barışı güçlendirmektir. Birleşmiş Milletler‘in, Oil For Food (Gıda İçin Petrol) Programı’na bağış topladığı görevinde, programın başındaki akıl hocası Pasha, programı yakından gözlemlemesi için Michael’ı Irak’a getirir. Görünüşte yardımsever görünen bu kampanyanın altındaki yolsuzlukları fark eden Michael, bu komploya nasıl yaklaşacağını ve adaleti nasıl sağlayacağını çözmek zorunda kalacaktır.

Flaşbellek

Yönetmen: Derviş Zaim

Senarist: Derviş Zaim

Oyuncular: Saleh Bakri, Ali Süleyman, Sara El Debuch

Flaşbellek filminin konusu: Suriye’de yaşanan olayları konu ediyor. Suriye’de yaşayan Ahmet, bir saldırıcı sonucu konuşma yeteneğini kaybeder. Bu trajedinin ardından Ahmet, çatışmalarda ölen insanların fotoğraflarının çekilip, kayıt altına alındığı bir birimde çalışmaya başlar.

Mahluk

Yönetmen: Ozan Ceylan

Senarist: Ozan Ceylan

Oyuncular: Burak Küçük, Ogan Şenyolcu, Mustafa Kavalcı

Mahluk filminin konusu: Kan davası yüzünden ailesini kaybeden ve köyde tek başına yaşayan Kerim, köy halkı tarafından sevilen bir gençtir. Gönlünü kan davalı olduğu ailenin kızı Seher’e kaptırmıştır. Kan davasından dolayı babasını kaybeden Seher, annesi ile yaşamaktadır. Bu birlikteliğe karşı çıkan Seher’in annesi gözlerini öyle karartmıştır ki gerekirse kızını bile öldürmeyi göze almıştır.

Son Parti

Yönetmen: Enes Ateş

Senarist: Enes Ate

Oyuncular: Fırat Altunmeşe, Almila Ada, Nil Keser

Son Parti filminin konusu: İkiz kardeşler Katre ve Birsu, Şehnaz Lisesi 12. sınıfta okurlar. Birsu okulun popüler kızı, Katre ise ailenin asi çocuğudur. Dönem sonu gelmiş ve bir Şehnaz Lisesi geleneği haline gelmiş Egemen’in doğum günü partisi kutlanacaktır. Ancak o yıl mezun olacaklar ve bu sınavlardan önce son kez bir araya gelecekleri özel bir akşam olacaktır.

Asmoday: Cin’ur Racim

Yönetmen: Rotin Engin Tutuş

Senarist: Erdal Tutuş, Ahmet Eriş

Oyuncular: Emine Söyler, Barış Bayram Kesen, Esra Er

Asmoday: Cin’ur Racim filminin konusu: Elif, Hazal, Evrim ve Ömer ünlü olmaya çalışan sosyal medya fenomenleridir. Ünlü olup para ve takipçi kazanmak için Fırat nehrinin kenarında terkedilen gizemli ve korkunç köye gitmeye karar verirler. Köye giderek orayı canlı yayında izleyicilerle buluşturacak ve amaçlarına ulaşacaklardır. Köye ulaştıklarında hiçbir şey planladıkları gibi gitmez. Ünlü olmak için verdikleri mücadele ölüm kalım savaşına dönüşürken bir taraftan da köyün korkunç ve kanlı geçmişiyle de yüzleşeceklerdir.

Şeytan’ın Kitabı

Yönetmen: Okan Ege Ergüven

Senarist: Okan Ege Ergüven

Oyuncular: Engin Yüksel, Rüya Yürüten, Cemre Özgül

Şeytan’ın Kitabı filminin konusu: Tamer 12 yıllık eşi Yeşim ve 10 yaşındaki kızları Defne ile mutlu bir hayat sürdürmektedir. Her yaz yaptıkları gibi yazlıklarına tatile gelirler fakat bu yaz diğer yazlara benzemeyecektir. Defne’nin topraktan çıkardığı böcekleri yemesi başlayan sıra dışı olaylar Tamer’i Yeşim’in 12 yıldır hiç bilmediği gizemli kökenlerine götürecek ve Cinler aleminin en güçlü ve tehlikeli Cini İbn-i Cühaşe ve onun Cin Ordusu ile tanıştıracaktır.