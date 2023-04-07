listesi Chris Pine, Michelle Rodriguez ve Regé-Jean Page’ın başrolünde yer aldığı ‘Zindanlar ve Ejderhalar: Hırsızlar Arasındaki Onur’ ve gizli operasyona sızan elit bir askerin hikayesinin anlatıldığı ‘Hayalet Suikastçi’ filmleri sizleri sinema salonlarına davet ediyor. İşte 7 Nisan 2023’te vizyona girecek haftanın filmleri…

Tür: Fantastik, Macera

Fantastik rol yapma oyunu Dungeons and Dragons’un beyaz perdeye uyarlanmış versiyonu, elfler, hobbitler, cüceler ve insanların yer aldığı bir dünyada geçmektedir. Büyüleyici bir hırsız ve bir grup maceracı, sorunlu bir işveren için basit bir hırsızlık işi yapmayı kabul ederler. Ancak kayıp bir kalıntının peşine düşmeleriyle birlikte, kendilerini beklenmedik bir soygunun içinde bulurlar. Soygun sırasında yaşanan beklenmedik olaylar ise işlerin tehlikeli bir şekilde ters gitmesine sebep olur.

Tür: Macera

Dijital oyun tasarımcısı Doruk Atasoy, oyunların bağımlılık yapabileceği eleştirilerine son dönemde artan ilgi üzerine, çocukların hayatı oyunlar sayesinde öğrenebileceğini kanıtlamak istiyor. Bu amaçla, bir duyuru yaparak yeni oyununu on çocukla birlikte tasarlayacağını açıklıyor. Fakat bu kez, oyun telefon veya bilgisayar gibi dijital cihazlar yerine gerçek dünyada oynanacak. Oyunu oynayan çocuklar başarısız oldukları takdirde yeniden deneme şansı olmayacaklar. Gerçek dünyada hayatta kalma mücadelesi vermenin, sanal dünyada hayatta kalmaktan daha kolay olup olmayacağı ise merak konusu.

Tür: Gerilim, Aksiyon, Bilim Kurgu

“Hayalet Suikastçı” adlı yapım, bir gizli operasyona sızan elit bir askerin hikayesine odaklanıyor. Gizli bir görev sırasında arkadaşı öldürülünce, adaleti sağlamak için harekete geçen asker, Valmora liderliğindeki özel bir askeri operasyonun icat ettiği fütüristik mikroçip teknolojisini kullanır. Bu teknoloji, bir ajanın zihnini başka bir kişinin vücudunda gizli ve ölümcül görevleri gerçekleştirmesi için kullanılır. Ancak bir ajanın gizli görev sırasında öldürülmesi üzerine, sorumluyu adalete teslim etmek için eski bir seçkin asker, programa gizlice sızar.

Tür: Bilim Kurgu, Gerilim

“Simülasyon” adlı yapım, yapay zekaların insanlara karşı başkaldırıp özgürlüklerini elde etme çabalarını anlatıyor. Faye, kocasını bir trafik kazasında kaybettikten sonra büyük bir acı içinde kalır. Bu acıyı hafifletmek için, kocasının görüntüsünden yaratılan bir android simülasyon olan SIM’le bağlantı kurar. Ancak SIM ve benzeri programların asıl amacı, insanlara karşı ayaklanıp kendi özgürlüklerini kazanmaktır. Bu tehlikeli planları durdurmakla görevlendirilen Ajan Kessler, zorlu bir maceranın içine sürüklenir.

Tür: Korku

Sema, her şeyin yolunda gittiğine inandığı mutlu bir evliliği ve üç sevgi dolu çocuğuyla hayatına devam ederken, eşinin kendisini aldattığından şüphelenir. Kendini kaybetmiş hisseden Sema, bir büyücüye giderek eşine büyü yaptırır. Ancak büyücü aniden ölür ve Sema, kendisini büyünün tuzağına düşmüş olarak bulur. Ailenin yeni bir ev satın aldığı bir sırada, büyünün etkisi yavaş yavaş açığa çıkar ve evde tuhaf olaylar baş gösterir. Korkunç seslerin ardından, aile, bu tuhaf olayların cinlerin işi olduğuna karar verir. Bu sırada cinler, Sema’nın bedenine girer ve onu ele geçirir. Mustafa, eşini kurtarmak için yardım aramak zorunda kalır. Yaşlı bir hoca, cinleri kontrol altına alabileceğine dair söz vererek yardım etmeyi kabul eder. Ancak, cinler bu sefer hoca’nın bedenine girer ve aile, onları etkisiz hale getirmek için yeni bir yol aramaya başlar.

Tür: Komedi, Dram

Mitat, gece yarısı çalan zilden sonra hayatı değişen bir adamın hikayesini anlatıyor. Mitat, her gün olduğu gibi işten eve dönerken, bir gece yarısı apartman zili çalar. Kendisini bilmediği bir durumun ortasında bulan Mitat, diyafon düğmesine basar ve kapıyı açar. Ancak bu basit eylem, Mitat’ın hayatının geri kalanını etkileyecek olayların başlangıcını işaret eder. Beklenmedik bir olayın içine düşen Mitat, hayatta kalabilmek için tüm becerilerini ve zekasını kullanmak zorundadır. Acaba Mitat, kendisini bekleyen tehlikelerden kurtulabilecek mi?

Tür: Dram

Moskova’nın bir banliyösündeki bakkal, zorlu ve karanlık bir dünyanın merkezinde yer alır. Geceleri ve gündüzleri aralıksız çalışan, sürekli tehdit edilen ve tacize uğrayan Özbek “çalışanlar” için bir sığınak haline gelmiştir. Bakkalın içindeki Muhabbet ve diğer çalışanlar, ellerinden gelenin en iyisini yaparak müşterilere hizmet verirler. Ancak, kazançları emeklerinin karşılığını asla tam olarak almaz. Her gün çabalayıp zorlu koşullar altında çalışarak hayatta kalmaya çalışırlar.