Bu haftanın filmleri yine dopdolu bir listeyle karşınızda! Steven Spielberg’den ”Fabelmanlar” sizleri bir çocuğun iç dünyasına taşırken ”Metronom” ile 1972’nin Romanya’sında hüzünlü bir yolculuğa çıkacaksınız. Selçuk Yöntem, Selin Şekerci ve Kubilay Aka‘nın başrollerini paylaştığı ”Sevda Mecburi İstikamet” ise yarım kalmış bir yolculuğu sinema salonlarında seyirciyle tamamlamaya hazırlanıyor. Daha fazlasını görmek istiyorsanız sizleri 6 Ocak 2023 itibariyle vizyona girecek haftanın filmleri listesini incelemeye davet ediyoruz…

Fabelmanlar

Tür: Dram

Usta yönetmen Steven Spielberg’in kendi çocukluğundan izler taşıyan The Fabelmans, II. Dünya Savaşı sonrasında, Arizona’da mütevazı bir ailede büyüyen Sammy Fabelman’ın, sinemanın büyüsüyle aile içerisinde yaşanan gelgitlerin üstesinden gelmeye çalışmasını beyaz perdeye taşıyor.

Sevda Mecburi İstikamet

Tür: Dram

Selçuk Yöntem, Selin Şekerci ve Kubilay Aka gibi başarılı oyuncu kadrosuyla öne çıkan Sevda Mecburi İstikamet ünlü bir oyuncunun kızıyla olan yarım kalmış hikayesini tamamlamak için çıktığı yolculuğu anlatıyor.

Düşeş 1 – Mafya Sızıntısı

Tür: Dram

Başrollerinde Hayrettin Onur Gökoğuz, Korhan Herduran ve Ufuk Özkan’ın yer aldığı film, karıştıkları suçun kefareti olarak emniyetin operasyon düzenleyeceği bir mafyaya sızmak zorunda kalan Tarkan ile Serkan’ın hikâyesini sinemaseverlerle buluşturuyor.

Metronom

Tür: Dram

1972 yılının Romanya’sında genç bir kadın… Metronom Ana’nın ülkeden kaçacağını öğrendiği erkek arkadaşıyla birlikte geçirdiği son birkaç günü tüm gerçekliği ile beyaz perdeye yansıtıyor.

Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa

Tür: Animasyon

Astronomi kulübünün en parlak üyelerinden Akın, yörüngemize yerleşmiş bir uzay gemisini keşfetmesiyle sevimli Hayri ile tanışıyor. Dünyanın gündemine oturan bu olayda kader arkadaşını bulmak için yola çıkan kahramanımız peşinde kötü niyetli bir grup insanın olduğundan habersiz bir maceraya atılıyor. Bu heyecan dolu dakikalara sizlerde davetlisiniz.

Evlad-ı Cin

Tür: Korku

Yönetmen koltuğunda Suat Ergin’in oturduğu bu filmde bir cin tarafından evlat edinilen bir çocuğun hikâyesini anlatılıyor.

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