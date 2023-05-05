Haftanın filmleri listemizdeki, Chris Pratt, Zoe Saldana’nın başrolde yer yer aldığı ‘Galaksinin Koruyucuları 3’ ve bir çocuğa musallat olan şeytanı çıkarmaya çalışan rahip Gabriel Amorth’un hayatını konu eden ‘Şeytanın Düşmanı’ filmleri sizleri sinema salonlarına davet ediyor. İşte 5 Mayıs 2023’te vizyona girecek haftanın filmleri…

Galaksinin Koruyucuları 3, Rocket’in hayatını kurtarmak için bir kez daha bir araya gelen Koruyucular’ın nefes kesen hikayesine odaklanıyor. Sevilen uyumsuzlar takımı, önceki maceralarının ardından kendilerine Knowhere’de yeni bir hayat kurmuşlardır. Ancak, Rocket’in karmaşık geçmişinden kaynaklanan izler nedeniyle, huzurlu dönemleri beklediklerinden daha kısa sürer.

Gamora’yı kaybetmenin etkisinden hala kurtulamayan Peter Quill, Rocket’in hayatını kurtarmak için takımı bir araya getirmeye karar verir. Bu zorlu görevi başarıyla tamamlayamazlarsa, Koruyucular’ın kaderi karanlık bir gelecekle sonuçlanacaktır.

Şeytanın Düşmanı, Vatikan’ın baş şeytan kovucusu rahip Gabriele Amorth’un hayatına odaklanıyor. Amorth, yıllar boyunca sayısız şeytan çıkarma deneyimi yaşamış ve Vatikan’da saygın bir konuma sahip bir rahiptir. Ancak, Amorth’un karşısına çıkan yeni bir vakada, ele geçirildiği düşünülen bir çocuğun varlığıyla karşılaşır. İblis istilasının ardında daha fazlasının olduğunu düşünen Amorth, çocuğu kurtarmak ve ona musallat olan şeytanı ortadan kaldırmak için mücadele eder. Bu süreçte, Vatikan’ın yıllardır sakladığı gizli bir komployu da gün yüzüne çıkarır.

Beşiktaş’ın uzun bir aradan sonra şampiyon olması, herkesi sevinç içinde bırakır. Ancak, bu zaferin yaşandığı maçı izlerken Oktay’ın dedesi kalp krizi geçirerek hayatını kaybeder, bu da torun Oktay’ı büyük bir hüzne sürükler. Oktay artık bir yetişkin olmuştur ve hayatı, bir gün yolda bulduğu bir anahtarlıkla tamamen değişir. Anahtarlığı bulduğu dükkana adım attığında, hayatının aşkıyla karşılaşır. Sevgilisi Aslı, üniversite öğrencisi olarak Beşiktaş semti üzerine bir tez yazmaktadır. Oktay ve Aslı, her geçen gün birbirlerine daha da bağlanırken, evlilikle taçlanacakları bir mutluluk arayışına girerler.

Tatlı Bela, farklı hayatlara sahip olan Travis ve Abby arasındaki tutkulu aşka odaklanır. Abby Abernathy, geçmişte yaşadığı karanlık olayları geride bırakıp yeni bir başlangıç yapmak isteyen bir üniversite öğrencisidir. Ancak, Travis adında sorunlu bir gençle tanışması, hayatını tamamen değiştirir. İkisi arasındaki başlangıçta çekişmeli olan ilişki, kısa bir süre içinde yoğun bir aşka dönüşür. Travis’in karmaşık geçmişi ve Abby’nin gelecek hedefleri, ikisinin zorlu bir yolculuğa çıkmasına sebep olur.

Suç Bende, suçlamalarla karşı karşıya kalan ve en yakın arkadaşının yardımıyla farklı bir hayata adım atan bir oyuncunun hikayesine odaklanır. 1930’ların Paris’inde, maddi sıkıntılar içinde olan ve yeteneksiz bir genç aktris olan Madeleine Verdier, ünlü bir yapımcının cinayetiyle suçlanır. İşsiz bir genç avukat olan en yakın arkadaşı Pauline’in yardımıyla meşru müdafaa gerekçesiyle beraat eder. Gerçekler gün yüzüne çıkana kadar, Madeleine için yeni bir hayat başlar ve şan ve başarı onu beklemektedir.