Haftanın filmleri listesi Emma Roberts, Luke Bracey, Diane Keaton’ın başrolünde yer aldığı ‘Belki Evet, Belki Hayır’ ve ölümcül bir hastalığa yakalanan kızını hayatta tutabilmek için her şeyi göze alan doktor bir annenin hikayesine tanıklık etmeniz için sizleri sinema salonlarına davet ediyor. İşte 31 Mart 2023’te vizyona girecek haftanın filmleri…

Tür: Animasyon

Nasıl ortaya çıktığını bilinmeyen bir virüs, şehrin tüm düzenini alt üst eder. Virüsten etkilenenler tek tek canavara dönüşürken, Şakirler, bu virüse tedavi bulabilmek için Mirket’ten yardım ister. Bir bilim insanı olan Mirket ise ürettiği ilaç ile virüsü durdurmayı dener ve başarılı olur ancak ilaç Şakirler’i balığa dönüştürür.

Bu sıkıntıdan kurtulmanın tek ve tehlikeli bir yolu vardır o da köpekbalığının ele geçirmektir. Bu doğrultuda denizde zorlu bir maceraya atılan Şakirler, karşılarına çıkan tüm engelleri aşıp hedeflerine ulaşmaya çalışır.

Tür: Korku

Bir süredir çeşitli varlıklar görmeye başlayan Zeynep, bu durumu çözmek için ailesiyle birlikte gizemli bir yolculuğa çıkar. Fakat bu esnada Zeynep’in 6 yaşındaki kız kardeşi Elif, esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolur. Deliller incelendiğinde ise Zeynep’in Elif’i iterek kuyuya attığını gösteriyor olsa da kuyuda Elif’e dair yaklaşık 2 ay boyunca bir ize denk gelinmez. Annesi, kızını bulmayı kafasına koyar ancak korkunç gerçeklerle yüzleşmek durumunda kalır.

Tür: Gerilim, Dram

Erkek arkadaşıyla birlikte tatil için Kolombiya’ya giden annesinden haber alamayan June’un cevap arayışı uluslararası bürokrasi tarafından engellenir. Annesine ulaşmak için binlerce kilometre uzakta Los Angeles’ta olan June, daha fazla geç kalmadan onu bilmek elindeki son teknoloji akıllı bir şekilde kullanır. Fakat konunun derinlerinde indikçe, cevaplardan çok soruları ele almaya başlar. June, annesiyle ilgili gizemi çözdüğünde ise onu aslında hiç tanımadığını anlar.

Tür: Polisiye, Gerilim

Film, yüksek seviyede uyuşturucu madde kullanıp, dehşet saçan bir ayı ile yüz yüze gelen bir grup insanın başından geçenleri anlatıyor. Uyuşturucu dağıtımı yapan bir kuryenin uçağı düşer, uçağın içindeki bütün uyuşturucu ortadan kaybolur. Bu esnada polis, suçlu, turist ve bir gençten oluşan garip bir grup, 230 kiloluk bir yırtıcının kendisini sersemletecek kadar yediği kokainin verdiği güçle katliam yapacağından bi haber ormanda yaşamaktadır.c

Türk: Romantik, Komedi

Filmde, evlilik kararlarını ailelerine açıklamaya karar veren ancak beklenmedik durumlarla karş karşıya kalan bir çiftin hikayesi anlatılıyor. Ebeveynlerinin zaten birbirlerini tanımaları, Michelle ve Allen için kararlarını yeniden gözden geçirmeleri gerektiğini gösterir.

Tür: Gerilim, Dram

Kızım’da Ölümcül bir hastalığa yakalanan kızını hayatta tutabilmek için her şeyi göze alan doktor bir annenin hikayesi anlatılıyor. Her yolu denese de kızı için bir çözüm bulamayan kadın, bu süreçte dini kötüye kullanarak insanların duygularını istismar edenlerin tuzağına düşer.