2023’e günler hatta saatler kala sinema salonları aksiyonundan hiçbir şey kaybetmiyor. Yeni yıl hazırlıklarınıza biraz ara vermek ve nefes almak istiyorsanız bu haftanın filmleri sizlere küçük bir mola imkanı tanıyacak. İşte Jennifer Lopez ve Josh Duhamel‘in başrollerini paylaştığı ‘Shotgun Wedding‘den korku dolu anlara şahit olacağınız ‘Lanetli Göl‘e kadar 30 Aralık 2022 Cuma itibariyle vizyona girecek haftanın filmleri listesi!

Hayalimdeki Düğün (Shotgun Wedding)

Tür: Aksiyon, aşk, komedi

Film, korsan bir grup tarafından düğünleri basılan genç çift Darcy ve Tom’un ailelerine karşı hayatta kalma mücadelesini konu ediniyor. Shotgun Wedding’in oyuncu kadrosunda yer alan Jennifer Lopez, Josh Duhamel ve Lenny Kravitz gibi oyuncular sinema salonlarında karşınıza çıkmaya hazırlanıyor.

Lanetli Göl

Tür: Gizem, korku

Bir travma etkisinde olan Laura ve Cody’nin, fiziksel ve zihinsel sağlıkları, bedenleri tehdit altında olduğu için sınırına kadar zorlanıyor. ”Lanetli Göl” beyaz perdede izleyiciye gerilim dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

Dikkat Köpek Var

Tür: Aile, komedi

Film, emniyetin yükselişteki polislerinden Murat’ın, suç lideri Gölge’nin peşine düşmesini konu ediniyor. Teoman’ın yürüttüğü Gölge operasyonunu devralan Murat, bu süreçte her ne kadar köpeklerle anlaşamasa da Teoman’ın biricik köpeği Bal’ın kendisine eşlik etmesine izin veriyor.

Şeker Kız ve Arkadaşları Macera Adasında

Tür: Animasyon

Bu macera dolu animasyon, annesinden çalınan anıları kurtarmak için bir yolculuğa çıkan 8 yaşındaki Şeker Kız’ın hikâyesini sinema salonlarına taşıyor.

Ali Çevlik

Tür: Dram

Yönetmen koltuğunda Mahmut Baldemir’in oturduğu dram türündeki “Ali Çevlik” filminin oyuncu kadrosunda Erkan Bektaş, Ulfi Dağcı, Sefa Zengin, Şevki Altunbuken, Cengiz Bozkurt gibi isimler yer alıyor.

Orman

Tür: Korku

”Orman” bir yaylada hazine armaya giden Dilara ve Yusuf’un başından geçenleri tüm gerilim anlarıyla izlemeniz için sizlere sinema salonlarının kapısını aralıyor.

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