Haftanın filmleri listesiyle karşınızdayız! 90’lı yılların müzik sektörünü beyaz perdeye yansıtan ‘Prestij Meselesi’ nden dram ve komedinin iç içe geçtiği ‘The Banshees of Inisherin’a kadar dopdolu bir sinema keyfi sizleri bekliyor. O halde 3 Şubat 2023 tarihi itibariyle vizyona girecek haftanın filmleri listesini hep birlikte inceleyelim…

Prestij Meselesi

Tür: Dram, Müzik

Yönetmen koltuğunda Mahsun Kırmızıgül’ün oturduğu, Özcan Deniz ve Haluk Levent’in hikayesini konu alan ”Prestij Meselesi” 90’lı yılların müzik sektörüne doğru yolculuğa çıkarıyor. Film, 1991 yılında Hilmi Topaloğlu tarafından kurulan Prestij Müzik’in ülkemize kazandırdığı önemli isimlerin o dönem ki yaşadıklarını beyaz perdeye taşıyor.

The Banshees of Inisherin

Tür: Dram, Komedi

Film, Colm’un ömür boyu dostu olan Pádraic ile arkadaşlığını bir anda bitirmesinin yaşadıkları küçük sahil kasabasının halkı üzerindeki etkisini ünlü yönetmen Martin McDonagh’a has, acı mizahla ele alıyor. McDonagh ile Colin Farrell ve Brendan Gleeson‘ın, kült film In Bruges sonrası yeniden bir araya geldikleri ”The Banshees of Inisherin” 1920’li yılların İrlanda’sını izleyiciyle buluşturuyor.

Cennetten Gelen Çocuk

Tür: Dram, Gerilim

Haftanın filmleri listesinde yerini alan ”Cennetten Gelen Çocuk” Mısır’ın ve Sünni İslam dünyasının geleneksel olarak en güçlü dini merkezlerinden El Ezher üniversitesine öğrenci olarak kabul edilen, bir balıkçının oğlu olan Adem’in yaşadıklarını konu alıyor.

Kulübeye Tıklat (Knock At The Cabin)

Tür: Gerilim

Kulübeye Tıklat (Knock At The Cabin), keyifli başlayan tatilleri, kapılarında dört yabancının bitmesiyle kabusa dönen bir ailenin hayatına odaklanıyor. Eric ve Andrew, evlatlık kızlarıyla Wen ile New Hampshire kırsalındaki ücra bir kulübedeki tatillerinde her şeylerini kaybetmeden önce zor bir karar vermek zorunda kalıyor.

Musallat 3

Tür: Korku

Musallat 3, cinlerin musallat olmasıyla kendisini akıl hastanesinde bulan bir adamın yaşadıklarını konu ediyor.

Mumyalar

Tür: Animasyon

Haftanın filmleri arasında yer alan Mumyalar, eski Mısır’da gizli bir yeraltı şehrinde yaşayan üç Mısırlı mumyanın eğlenceli maceralarını konu ediyor. Ailecek izleyebileceğiniz bu animasyonda Firavun’un verdiği kadim yüzüğü için macera dolu bir serüven beyaz perdeye taşınıyor.

