Bu hafta sinema salonlarında yerli yapımların yerini yabancı yapımlar devralıyor. Merakla beklenen filmler arasında, geçtiğimiz yıllarda ABD Ulusal Eleştiri Kurulu tarafından yılın en iyi 10 filmi arasında gösterilen ‘Yaşamak’ filmiyle ve Efsane Rocky’nin devam serisi olan ‘Creed III: Efsane Devam Ediyor’ macera filmi beyazperde de sinemaseverlerle buluşuyor. O zaman 3 Mart 2023 tarihi itibariyle vizyona girecek haftanın filmlerini hep birlikte inceleyelim…

CREED III : Efsane Devam Ediyor

Tür: Dram, Macera

Hapisten yeni çıkan Damian, boks dünyasında zirvede olan ve oldukça tanınan Adonis Creed’e kendini kanıtlamak için hazırdır. Adonis Creed sevgilisi Bianca ile yolunda giden hayatına yıldırım gibi eski çocukluk arkadaşı Damian düşer. Yıllar sonra ortaya çıkan ve Adonis ile ringe çıkmaya hazırlanan Damian için bu düello, sadece sportif bir hesaplaşmadan daha fazlasıdır.

Hayata Röveşata Çeken Adam

Tür: Dram, Komedi

Fredrik Backman’ın aynı adlı romanından uyarlanan Hayata Röveşata Çeken Adam filmi, emekli huysuz bir adam olan Otto Anderson’ın yaşamını konu alıyor. Eşini kaybettikten sonra tek eğlencesi komşularıyla uğraşmak olan Otto Anderson, mahallesinde huysuz ihtiyarı olarak tanınıyor. Otto Anderson’un yan dairesine taşınan yeni komşusu Marison ile arasında beklenmedik bir dostluğu konu alıyor.

Pathaan

Tür: Polisiye, Gerilim, Dram

Uzun süredir herkes tarafından öldü olarak bilinen, Hindistan gizli servisi RAW’ın ajanı olan Pathaan’ın, Hindistan’ı yerle bir edecek saldırı hazırlığında olan terör örgütüne karşı verdiği mücadeleyi anlatıyor.

Yaşamak

Tür: Dram

İkinci Dünya Savaşı sırasında Londra’da kıdemli memur olarak çalışan ofiste evrak işlerine gömülen, evde ise tek başına bir yaşam süren Williams için hayat oldukça sıkıcı geçmektedir. Ölümcül bir hastalığa yakalandığı öğrendikten sonra ise ömründe ilk kez istediği gibi yaşamak isteyen ve hayatında ilk kez dolu dolu yaşamayı deneyecek olan Williams’ın yaşama sevincini yeniden nasıl kazandığını anlatıyor.

Tom Medina

Tür: Dram

Bir çocuk mahkemesine çıktıktan sonra ceza olarak Tom Medina’yı Fransa’nın güneyindeki Camargue bölgesine, doğayla iç içe yaşayan iyi kalpli Ulysse’nin bakımı için gönderilir. Ulysse sayesine hırsızlığı bırakan ve değişmeyi tercih eden Tom Medina’nın hayatını ele alıyor. Ne kadar değişmek için çabalasa da Tom Medina, beklemediği bir düşmanlıkla karşı karşıya kalır. Bu duruma isyan eden Tom’un yolu daha sonrasında Suzanne ile kesişir.

Kaptan Porsuk Kayıp Hazinenin Peşinde

Tür: Animasyon, Aile

Knutsen ve Ludvigsen tünelde yaşayan iki yakın arkadaştır. Tehlikede olan tünellerini kurtarmak için zorlu bir maceraya atılan Knutsen ve Ludvigsen tünellerini kaybedebileceklerini anladıklarında drama başlar. Onları bu durumdan kuratabilecek tek kişi ise Kaptan Porsuk’tur. Film, Kaptan Porsuk’u bulmak ve tünellerini kurtarmak için maceraya atılan Knutsen ve Ludvigsen’in mücadelesini konu alıyor.

Fındıkkıran ve Sihirli Flüt

Tür: Animasyon, Aile, Fantastik

Babasını küçük yaşta kaybeden Marie, annesi ile birlikte zor şartlarda bir yaşam sürdürürken kötü kalpli Mr. Ratter, Marie’nin annesine evlilik teklif eder. Mr. Ratter, Marie ile aralarında bir bağ kurmak için sihirli Fındıkkıran adında bir oyuncak askeri hediye eder. Bu oyuncağın büyülü olduğunu bilmeyen Marie, çocukluk yıllarına geri dönmeyi diledikten sonra dileği mucizevi bir şekilde gerçekleşince, kendisini sihirli bir dünyanın içinde bulur. Marie’nin büyüyü bozması için tek çaresi ise sihirli flütü ele geçirmektir.

İlginizi çekebilir: