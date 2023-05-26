Haftanın filmleri listemizdeki ‘Küçük Deniz Kızı’, yasak olmasına rağmen insanlarla iletişime geçen ve gerçek bir insan olmak isteyen Ursula’nın macerasını anlatırken, ‘Savaş Atı’, aidiyet arayışında olan iki gencin hikayesini seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. İşte 26 Mayıs 2023 Cuma günü vizyona girecek haftanın filmleri…

Conjuring: Şeytan Ayini, uyku problemi yaşayan Wanda’nın sorundan kurtulma çabalarını konu eder. Araştırmaları sonucunda bir gruba katılan Wanda, liderleri Dr. Pretorious’un tuhaf tavırlarından şüphelenir. Danışanların gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasıyla korku dolu bir kabusun içine sürüklenir.

Cin Hikayeleri Kayıp Bebek, gizemli olayları araştıran bir ekibin eski bir doğumhanede yaşadıklarını konu ediyor. Televizyon programı ekibi, Anadolu’da gizemli olayları takip eder ve Zonguldak’ta aldıkları bir çağrıyı araştırmak için eski bir doğumhaneye gider. Burada, Fransızlardan kalma bir mekânda esrarengiz olayların gerçekleştiğini keşfederler. Ekip, bu gizemli doğumhanede yaşananların sırrını ortaya çıkarmak için çabalar.

Küçük Deniz Kızı, insan olmak isteyen Ariel’in hikayesini anlatır. Ariel, deniz kızı olarak yaşayan cesur bir kızdır. Denizin ötesindeki dünyayı keşfetmek isteyen Ariel, Prens Eric’e aşık olur. Yasak olmasına rağmen insanlarla temas kurmaya karar verir ve cadı Ursula ile anlaşma yapar. Ancak bu karar hem kendisini hem de babasının hayatını tehlikeye atar.

Kyushu’nun sakin bir kasabasında yaşayan 17 yaşındaki Suzume, “bir kapı arayan” genç bir adamla tanışır ve onu takip ederek harap bir binada korunmuş bir kapı bulur. Suzume, kapıya doğru çekildiğini hisseder ve Japonya genelinde kapılar ardı ardına açılmaya başlar. Ancak bu kapılar felaketi önlemek için kapatılmalıdır ve böylece gizemli kapıların çağırdığı Suzume’nin “kapıları kapatma yolculuğu” başlar.

İşaretliler: Kurban, kapısında bulduğu kediye evine aldıktan sonra gittikçe tuhaflaşan olaylar yaşayan genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Simge, zengin bir ailenin tek çocuğudur ve ailesinin baskısı ve ilgisizliğiyle mücadele eder. Müzik kariyerinde başarılı olan Simge, sevgilisi ve grubuyla birlikte sahnelerde performans sergilerken, bir gün kapısında bulduğu kediyle evindeki olaylar farklı bir boyuta ulaşır. Korkunç ve ürkütücü bir durumla karşı karşıya kalan Simge, hayatta kalma mücadelesi verir.

Savaş Atı

Savaş Atı, aidiyet arayışında olan iki gencin, Bill ve Matho’nun hayatlarına odaklanıyor. Pine Ridge Kızılderili Rezervasyon Bölgesi’nde yaşayan bu gençler, kısıtlı imkanlara sahip olsalar da hayallerini gerçekleştirmek için mücadele ederler. Bill, hızlı bir şekilde başarıya ulaşmanın yollarını ararken, Matho ise babasına kanıtlamak için çabalar. Kendilerine karşı zorluklarla dolu bir toplumda aidiyet arayışında olan bu gençler, kendi yolculuklarında yetişkinliğe adım atmaya çalışırlar.

Kaygısız Baş, işinden kovulan Murat’ın yeni bir hayat kurmak için memleketine dönmesini konu ediyor. İstanbul’dan Kapadokya’ya dönen Murat, memleketinde yeni bir iş kurmak isteyerek kuzenleri Bedri ve Fehmi ile bir araya gelir. Ancak kasabada dolaşan gizemli biri olan Kaygısız Baş, Murat’ın işini kurmasına yardım ederken, kuzenlerinin kaçmasına engel olur ve yaşanan suçlardan kurtulmaya çalışır.